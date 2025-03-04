 

Рупор кремлевской пропаганды: Укусил кормящую руку

04.03.2025, 14:10, Разное
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Вице-президент США Вэнс:

1. Украина не располагает достаточным числом людей для продолжения боевых действий, а у США не хватит для этого оружия и денег
2. Никто не может вечно финансировать кризис на Украине, чтобы его продлить, США не будут этого делать
3. Европа настраивает Зеленского на бесконечное ведение боевых действий,
4. Трамп будет готов вновь говорить с Зеленским, когда тот продемонстрирует реальное стремление к урегулированию конфликта с Россией
5. Зеленский явно показал, что не желает принимать какое-либо участие в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине

Зеленский укусил руку, которая его кормит, когда вступил в перепалку с Трампом. (с) пресс-секретарь Белого Дома.

К сожалению, пока не пройдут выборы, в Украине никто не имеет права голоса (с) Линдси Грэм

Зеленский говорит, что война продлится гораздо дольше. Тем временем миллиарды буудут поступать в одно из самых коррумпированных правительств на Земле (с) Рудольф Джулиани

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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