Ноутбук Lenovo Yoga Solar PC обеспечит час просмотра фильмов после 20 минут на солнечном свету

На предстоящей выставке MWC бренд Lenovo планирует показать публике концепт нового ноутбука под названием Yoga Solar PC. Его особенность в том, что он способен работать на солнечной энергии.

Компания утверждает, что система солнечных элементов способна заряжать аккумулятор даже при мощности света всего 0,3 Вт. Лэптоп Yoga Solar PC имеет толщину 15 миллиметров и весит всего 1,22 килограмма. Он оснащен OLED-дисплеем и батареей емкостью 50,2 Вт⋅ч. Однако конструкция ноутбука может препятствовать попаданию солнечного света на элементы при использовании. Чтобы решить эту проблему, Lenovo предлагает отдельную портативную солнечную зарядную панель.

Эта панель получает максимальную мощность от солнца с использованием технологии MPPT и заряжает устройства через порт USB-C. Однако, эта идея не нова. В настоящее время аналогичные портативные панели от компаний вроде Anker продаются по цене до 110 долларов. Чтобы конкурировать на рынке, Lenovo должна предложить потребителям полезные и доступные функции.

Если Lenovo успешно воплотит в жизнь свою концепцию ноутбука на солнечной энергии, он может стать отличным вариантом для цифровых кочевников, путешественников и людей, которым нравится работать на свежем воздухе.

Источник — Lenovo