 

Ноутбук Lenovo Yoga Solar PC обеспечит час просмотра фильмов после 20 минут на солнечном свету

04.03.2025, 13:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На предстоящей выставке MWC бренд Lenovo планирует показать публике концепт нового ноутбука под названием Yoga Solar PC. Его особенность в том, что он способен работать на солнечной энергии.

Компания утверждает, что система солнечных элементов способна заряжать аккумулятор даже при мощности света всего 0,3 Вт. Лэптоп Yoga Solar PC имеет толщину 15 миллиметров и весит всего 1,22 килограмма. Он оснащен OLED-дисплеем и батареей емкостью 50,2 Вт⋅ч. Однако конструкция ноутбука может препятствовать попаданию солнечного света на элементы при использовании. Чтобы решить эту проблему, Lenovo предлагает отдельную портативную солнечную зарядную панель.

Эта панель получает максимальную мощность от солнца с использованием технологии MPPT и заряжает устройства через порт USB-C. Однако, эта идея не нова. В настоящее время аналогичные портативные панели от компаний вроде Anker продаются по цене до 110 долларов. Чтобы конкурировать на рынке, Lenovo должна предложить потребителям полезные и доступные функции.

Если Lenovo успешно воплотит в жизнь свою концепцию ноутбука на солнечной энергии, он может стать отличным вариантом для цифровых кочевников, путешественников и людей, которым нравится работать на свежем воздухе.

Источник &#8212 Lenovo


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Процесс заваривания чая очищает воду от тяжелых металлов

04.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Укусил кормящую руку

04.03 / «Мы займёмся национальными вопросами, а вы будете строить социализм» – лидер АдГ предложила союз «Левым» на следующих выборах

04.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Посадки в парке “Патриот”

04.03 / Чипы Taara обеспечат беспроводной Интернет где угодно с помощью световых лучей

04.03 / В Москве установили первый мусоропровод для валюты

04.03 / Мнение: «Большой кукиш»

04.03 / Мнение: Нет купцов — нет равенства, или о проблемах с двигателями для планеров в СССР

04.03 / Собянин: Мероприятия проекта “Зима в Москве” посетили почти 30 млн человек

04.03 / Зеленский присвоил Вэнсу украинское гражданство и выписал повестку в ВСУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика