 

Лукашенко приказал искать в Беларуси редкоземельные металлы

04.03.2025, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил министру природных ресурсов и охраны окружающей среды начать поиски редкоземельных металлов. Заявление было сделано на встрече с обновленным составом правительства.

“Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром”, – цитирует главу государства агентство ТАСС.

Лукашенко отметил, что геологоразведка в Беларуси находится на низком уровне, а поиску уделяется недостаточное внимание: “Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?”

“Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле”, – подвел итог белорусский лидер.

Напомним: президент США Дональд Трамп обуславливал продолжение помощи Украине заключении договора, который предоставил бы американским компаниям доступ к редкоземельным металлам и минералам в украинских недрах. Соглашение так и не было подписано.

24 февраля совещание, посвященное добыче редкоземельных металлов, провел и президент РФ Владимир Путин. Он предложил США сотрудничество в разработке российских месторождений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Тысячи граждан Армении будут депортированы из США

04.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1105-й день войны

04.03 / Теракт в Пакистане, была задействована смертница

04.03 / Наезд на людей в Мангейме – названо имя злоумышленника

04.03 / СМИ – Трамп приостановил военную помощь Украине

04.03 / Основательница WWE утверждена на пост министра просвещения США

04.03 / Зеленский назначил Залужного постпредом при Международной морской организации

03.03 / Ватикан сообщил об ухудшении состояния Папы Франциска

03.03 / Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1104-й день войны

03.03 / ФСБ объявила о ликвидации террориста, планировавшего нападения в синагоге и московском метро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика