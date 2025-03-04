Чипы Taara обеспечат беспроводной Интернет где угодно с помощью световых лучей

Технология световой связи Taara Lightbridge работает уже много лет, обеспечивая доступ к Интернету в сотнях регионов во многих странах. Принцип прост – в регионах со сложным рельефом проще построить вышки и передавать данные световыми сигналами, чем тянуть кабели через ущелья и горы. Недавно эту технологию принципиально улучшили, создав новые чипы для управления световыми потоками.

Прежние системы обеспечивали скорость до 20 Гбит/с и передавали сигнал на расстояние до 20 км. У новых устройств показатели гораздо скромнее — всего 1 км и 10 Гбит/с. Однако они просто крошечные — размером с ноготь, и потребляют ничтожное количество энергии в сравнении со старыми устройствами размером со светофор. А значит, и установка, и их эксплуатация обойдутся дешевле и будут доступны множеству потребителей даже в небогатых странах.

В новых системах практически нет механических компонентов, их основа – оптическая фазированная решетка, которая очень точно манипулирует отдельными лучами света. Сотни крошечных излучателей позволяют быстро кодировать и отправлять большие объемы данных в виде светового фронта. Придется установить много излучателей, зеркал и приемников, но это принесет свою пользу – будет расширяться и совершенствоваться инфраструктура связи там, где ее никогда не было.

К следующему году Taara готовится выпустить вторую версию своего чипа, расширив его емкость и диапазон обрабатываемых сигналов.Источник — Taara