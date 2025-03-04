 

Теракт в Пакистане, была задействована смертница

04.03.2025, 11:40, Новости дня
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Один пограничник погиб и еще четверо получили ранения в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, когда террористка-смертница привела в действие взрывное устройство.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт, однако предполагается, что за ним стоит “Армия освобождения Белуджистана”, в прошлом задействовавшая смертниц.

В Белуджистане, разделенном между Ираном и Пакистаном и богатым природными ресурсами, действуют несколько сепаратистских группировок, обвиняющих эти страны в проведении колониальной политики.


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