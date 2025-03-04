В Москве установили первый мусоропровод для валюты

В столице на улице Родчельская появился первый мусоропровод для утилизации

денежных купюр недружественных стран. Этот проект призван решить

проблему накопления и утилизации валюты, которая не используется в России.

Мусоропровод, установленный в одном из жилых комплексов, позволяет жителям

сбрасывать ненужные купюры прямо из своих квартир. Однако из-за большого объёма сбрасываемых купюр,

мусоропровод постоянно засоряется, и новые мусоровозы просто не успевают к нему

подвозить, чтобы оперативно выгребать «грязные зелёные бумажки», заявили в мэрии.

«Мы не ожидали

такой активности со стороны жителей. Мусоропровод засоряется буквально через

несколько часов после очистки. Приходится привлекать дополнительные

круглосуточные бригады, чтобы справляться с объёмом», — отметил начальник

городского департамента ЖКХ Алексей Петров.

Процесс утилизации купюр включает несколько этапов. После сбора купюры

отправляются на специальную перерабатывающую станцию, где они подвергаются

дезинфекции и измельчению. Полученный материал затем используется для

производства вторичных ресурсов, таких как туалетная бумага, одноразовые

полотенца и сувенирные купюры банка приколов.

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