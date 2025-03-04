 

В Москве установили первый мусоропровод для валюты

04.03.2025, 11:33, Разное
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В столице на улице Родчельская появился первый мусоропровод для утилизации
денежных купюр недружественных стран. Этот проект призван решить
проблему накопления и утилизации валюты, которая не используется в России.

Мусоропровод, установленный в одном из жилых комплексов, позволяет жителям
сбрасывать ненужные купюры прямо из своих квартир. Однако из-за большого объёма сбрасываемых купюр,
мусоропровод постоянно засоряется, и новые мусоровозы просто не успевают к нему
подвозить, чтобы оперативно выгребать «грязные зелёные бумажки», заявили в мэрии.

«Мы не ожидали
такой активности со стороны жителей. Мусоропровод засоряется буквально через
несколько часов после очистки. Приходится привлекать дополнительные
круглосуточные бригады, чтобы справляться с объёмом», — отметил начальник
городского департамента ЖКХ Алексей Петров.

Процесс утилизации купюр включает несколько этапов. После сбора купюры
отправляются на специальную перерабатывающую станцию, где они подвергаются
дезинфекции и измельчению. Полученный материал затем используется для
производства вторичных ресурсов, таких как туалетная бумага, одноразовые
полотенца и сувенирные купюры банка приколов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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