Мнение «аналитика»: О главной сенсации… Зеленский в панике: Трамп сдаёт Украину Путину?

Новость с пометкой «Молния!». Американский президент Дональд #Трамп приказал приостановить военную помощь Украине. Об этом дружно сообщают представляющие противоположные лагеря Bloomberg и Fox News.

Кажется, сейчас даже самые восторженные почитатели Владимира Зеленского должны заткнуться и засунуть языки куда поглубже. А не восхвалять «незламність і мужність» маленького человечка в потёртой фуфайке перед лицом большого американского босса.

Вы хоть понимаете, куда заводит Украину ваш самовлюблённый кумир?

Суть проста. #США немедленно приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока её руководство не продемонстрирует приверженность миру — не в словах и твитах, а на деле. Речь идёт о приостановке поставок американской военной техники, которая сейчас не находится на украинской территории. Включая оружие, плывущее через океан или идущее транзитом через Польшу. Соответствующий приказ Дональд Трамп отдал министру обороны Питу Хегсету. Таковы последствия пятничной «перепалки» в Белом доме, где украинский «гений дипломатии» за четверть часа настроил против себя всю нынешнюю американскую верхушку.

Как видим реализовался худший для Украины сценарий. Быть может, пока ещё не самый худший — об отзыве специалистов, управляющих «Патриотами» и «Химерсами» на данный момент речи нет, «Старлинк» вроде бы тоже не отключается, а какой-никакой запас боеприпасов на украинских складах ещё имеется, так что и «снарядный голод» ВСУ в ближайшее время не грозит. Тем не менее, это ещё один обескураживающий удар по украинской громаде и её ожиданиям. Ведь последние месяцы все надеялись, что Трамп будет жёстко давить именно на Владимира Путина и принудит того к миру на более-менее украинских условиях. Но Владимир #Зеленский в минувшую пятницу зачем-то затеял публичный скандал в Овальном кабинете. А затем продолжил игру с огнём, делая неуклюжие заявления, которые лишь вызвали новый гнев американской стороны. Вот и доигрался…

Это, разумеется, ещё не конец всей игры. Что сейчас настойчиво подчёркивают и в Вашингтоне. «Это не окончательное прекращение [военной] помощи, это пауза», — уточнил Fox News представитель Белого дома. По его словам, Владимир Зеленский ещё может всё отыграть тремя простыми действиями:

— принести публичные извинения Дональду Трампу и его команде;

— подписать как можно быстрее пресловутую «сделку по минералам»;

— принять без оговорок концепцию перемирия без гарантий безопасности.

По сути — встать на колени, покаяться и «заплатить шантажисту» украинскими недрами.

Чем-то это всё напоминает 2021 год. Тогда Владимир Зеленский под рукоплескания громадян «мужественно давал отпор наглым требованиям Москвы» наконец-то выполнить Минские соглашения. И до последнего дёргал медведя за усы, то и дело вступая в словесную перепалку с Владимиром Путиным. Доигрался до масштабного военного конфликта на украинской земле. Теперь он идёт всё тем же безумным путём — и может доиграться до полноценной военной катастрофы.

Или всё же одумается и раскается?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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