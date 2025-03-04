Рупор кремлевской пропаганды: США приостанавливают военную помощь Украине
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США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирным переговорам. (с) Fox News с ссылкой на источник в Белом Доме
Чуть ранее аналогичную информацию сообщали источники Wall Street Journal.
Согласно публикациям, Трамп дал указание министру обороны США Хегсету "сделать паузу". Приостановка касается всех поставок, включая те, которые входят в пакеты утвержденные Байденом.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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