 

Рупор кремлевской пропаганды: США приостанавливают военную помощь Украине

04.03.2025, 5:10, Разное
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США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирным переговорам. (с) Fox News с ссылкой на источник в Белом Доме
Чуть ранее аналогичную информацию сообщали источники Wall Street Journal.
Согласно публикациям, Трамп дал указание министру обороны США Хегсету "сделать паузу". Приостановка касается всех поставок, включая те, которые входят в пакеты утвержденные Байденом.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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