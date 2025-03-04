Мнение «аналитика»: О как! Британские ракеты летят в Украину, а Зеленского разводят, как ребёнка?

Вы и думать не думали, что такое возможно? Зря. У британцев большой опыт в этом деле. Вековые традиции.

Вот и британский премьер Кир Стармер, даром, что сын слесаря и очкарик, показал себя большим докой по части того, как обвести туземца вокруг пальца. Вот что значит — Оксфордская школа! Хотя, говорят, что Итонский колледж лучше.

Короче, суть вот в чём. После того, как Владимира Зеленского турнули из Белого дома под фото- и видеокамеры, Кир Стармер зазвал украинского президента, ещё не успевшего остыть от публичной взбучки, к себе в Лондон на саммит по европейской безопасности. И под эту сурдинку впарил Украине новый контракт. Партию из 5000 ракет ПВО. Теперь уже в кредит.

Ну, это условие Владимир Зеленский сам себе привёз, отказавшись признавать американские поставки оружия долгом Украины. Так что теперь ему будут всё поставлять только по кредитному договору. А если снова заартачится, то и по 100% предоплате. Причём контракт по британским ракетам не включает обеспечение за счёт «замороженных» российских активов. «Проект финансируется за счёт кредита, гарантированного британским государственным агентством UK Export Finance», — сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров. По его словам, реализация сделки продлится до 2030 года. То есть речи о немедленных поставках нет.

Итак, 5000 ракет LMM. За 1,6 млрд фунтов стерлингов. Украинские военачальники тут же напыжились и стали их хвалить как уже апробированное на Украине оружие. И это, как ни странно с их стороны — правда. В сентябре, например, британцы уже поставили эти LMM-ки ВСУ. 650 штук за 162 млн. фунтов.

Уже смекнули, да?

За несколько месяцев цена одной ракеты выросла на 30% — с 250 тыс. до 320 тыс. фунтов за единицу. Инфляция, говорите? Ну-ну…

Но самый цимес даже не в том, что ракета ценой в 400+ тыс. долл. будет сбивать «Герани» стоимостью дай Бог 30 тыс. долл. LMM или Lightweight Multirole Missile — это зенитная ракета, наводимая и управляемая по лазерному лучу. Она не работают по принципу «запустил-забыл». Вертолёт-носитель или оператор ПЗРК должны удерживать лазерный луч на цели практически до момента попадания ракеты. Не во всех ситуациях это возможно или безопасно, а потеря визуального контакта с целью может сорвать наведение до того, как в работу включится инфракрасная головка самонаведения. Помехой могут стать дымовые завесы и даже чрезмерно плотная облачность. На конечном участке наведению способны помешать ложные цели, разбрасывать которые «Герани» уже умеют.

То есть, повторится история с противотанковыми комплексами NLAW, из-за низкой надёжности которых солдаты ВСУ порой выстреливали по четыре-пять ракет, чтобы гарантированно поразить старую «мотолыгу». Британских инструкторов это расточительство страшно возмущало.

В общем, ещё одна дорогая и не слишком надёжная «вундервафля», но уже за #деньги и не скоро. Не кажется ли вам, что украинского президента британские коммивояжёры опять развели, как ребёнка?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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