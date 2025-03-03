Мнение: Зачем Трамп полез в Украину

Обетованная земля… только не наша

Одно из самых загадочных решений Трампа – зачем он вообще стал предлагать Зеленскому весь этот «договор про редкоземельные металлы»? Мало того, что это выглядит как-то чересчур грубо и по-хамски, это как бы вовсе никак не вытекает из всей предыдущей политики США в этой части земного шара. Штаты всегда вели себя очень деликатно в Европе и всегда упирали на всякие идеологические или «общечеловеческие» ценности – помочь миру, поддержать демократию, утвердить права человека и т.п., но никак не «дайте нам заработать побольше денег». Кроме того, непонятно, почему – особенно в первоначальных формулировках – США решили так наброситься на Украину, чтобы выжать эту страну буквально досуха. Ведь они никогда не смотрели на «Ридну неньку» настолько жадным и вожделенным взглядом, как на какой-то источник сказочных богатств – что мы, мол, будем извлекать из нее все запасы недр и всего ценного, чтоб в итоге набралось аж на 500 млрд. (по другим оценкам – на триллион) долларов.

Другими словами, финальная сумма такая, что она как бы гарантирует – столько не наберется никогда, поэтому, мол, США получат возможность «доить» Украину хоть вечно, «до морковкина заговенья». Что за всплеск жадности у Трампа, почему он так озверел?

Чтобы понять истоки мотивацию, надо слегка отступить назад. И тут мы с удивлением обнаружим, что у США давнее стремление, которое оно никогда не имело возможности удовлетворить – несмотря на то, что считало вполне заслуженным. Это как сладкоежка, которому некогда обещали отдать в полное распоряжение целую кондитерскую, набитую вкусными булочками и пирожными, но при этом «забыли» дать ключ! И нашему любителю сладкого остается только глотать слюну, год за годом околачиваясь у запертой входной двери.

Вся история, думается, началась после краха Советского Союза, не выдержавшего тягот «холодной войны» , и напрочь развалившегося в 1991 году. Кто вложил самый большой вклад в победу Запада в Холодной войне с СССР? Конечно, США – в этом не может быть сомнений. На первый взгляд, именно США и должны получить самые ценные трофеи и быть особо вознаграждены за свой вклад в Победу. То есть – прийти на развалины СССР и там внимательно, не торопясь выбрать для себя самые ценные и значимые куски, оставшиеся от экономики бывшего СССР, забрать себе самые прибыльные предприятия и наложить свою лапу на самые «нажористые» месторождения, получить, словом, доступ к самым ценным месторождениям бывшего СССР.

На деле, однако, все получилось совсем не так. Хотя поначалу все вроде бы так и пошло. США, которые чувствовали себя победителем, пришли в развалившийся СССР действительно практически как хозяин и сразу начали вести себя здесь по-хозяйски. Совсем не обязательно грубо и по-хамски – нет, конечно. Американцы первым делом организовало массированную отправку гуманитарной помощи населению бывшего СССР, поскольку совок после развала поначалу совсем пал духом, опустил руки и даже кормить себя одно время был не в состоянии. США в начале 90х напрямую спасли (в который уж раз в истории!) от голода бывший СССР, накормив его до отвала «ножками Буша», а также массой других, простых, но сытных продуктов питания.

Далее американцы приняли активное участие в создании нового, неслыханного во всем совке законодательства для бывшего СССР, при помощи своих советников и USAID создали львиную долю всех основополагающих законов будущей России, а также почти всех прочих республик бывшего СССР: Уголовный Кодекс, Трудовой Кодекс, Гражданский кодекс, Административный Кодекс, новая Конституция РФ.

Наконец, в России американцы создавали почти с нуля законы для проведения в России приватизации – безусловно, основовополающего процесса, поскольку было очевидно, что в России это рискует затянуться на десятилетия, при всем известной «оперативности» и «ответственности» ленивой, тупой и ни на что не годной отечественной бюрократии.

Американцы настолько много всего делали для РФ, что это казалось каким-то пиром и раздольем всяких добрых дел, работали буквально как добрые самаритяне, щедро вкладывая свои средства (то есть средства американского бюджета). Было даже непонятно – а когда же они станут что-то ДЛЯ СЕБЯ делать? Ведь будет же у них в планах какой-то профит?

И да – в планах было! В той самой, разработанной ими самими схеме российской приватизации. Которую почему-то запланировали проводить в два этапа. Первый, в период 1993-1994 гг. – «обычная» приватизация, через ваучеры. Раздача всему населению ваучеров, выставление примерно нескольких десятков тысяч предприятий бывшего СССР на аукционы, в которых мог принять участие любой желающий, проведение чековых аукционов, подведение итогов, создание начатков фондовой биржи в РФ. Все это была титаническая работа, в которой отвечали за результат каждого этапа самые знаменитые мировые (то есть американские) компании (Эрнст & Янг, Делойт & Туш, Андерсен Консталтинг и др.) – и они сделали это как запланировано, к тому дедлайну, который был назначен заранее, то есть к 01 июля 1994 г. Не помешала даже судорожная попытка переворота с целью отмены приватизации в октябре 1993.

А потом – наступал Второй Этап. Смысл которого было невозможно постичь, если не одна причина: на втором этапе американцы хотели уже наконец, с блеском выполнив основную работу, то есть приватизировав для народа основную массу промышленности, получить, наконец, СЕБЕ самые лакомые куски бывшей советской промышленности.

Речь, как вы понимаете, о ЗАЛОГОВЫХ аукционах. На которые выставлялись, как считалось, по-настоящему отборные, самые выгодные и самые перспективные предприятия. Достаточно перечислить их названия: Норникель, НЛМК, ЮКОС, МЕЧЕЛ, Лукойл, Сиданко, Сибнефть, Сургутнефтегаз, несколько самых крупных морских пароходств (Мурманское и Новороссийское). В общем, практически вся «нефтянка», жемчужина короны «Норникель» и все прочие крупнейшие меткомбинаты… да и всё, собственно. Ничего более интересного американцы во всей бывшей совковой промышленности американцы не обнаружили. Как видим, содержимое «залоговых аукционов» – это предприятия, работающие строго на экспорт, «предприятия, кующие валюту». Работающие за доллары в буквальном смысле. Понятно, почему они и оказались максимально интересными для американцев.

Все было рассчитано точно, по-американски. Они и должны были получить все самые лакомые куски. Они контролировали (как они считали) ключевое центральное министерство – ГКИ, их специалисты сидели во всех прочих имеющих отношение ведомствах. Все было схвачено.

И далее – всем известно, что произошло. Правда, никто не понял смысла. Просто вдруг оказалось, что почти все залоговые аукционы провели с каким-то феноменальным беззаконием. И поэтому везде победителями стали вовсе не те, кто должен был побеждать. Наоборот – аукционные комиссии, ведя себя с какой-то беззаветной наглостью, попросту … отстранили от участия ВСЕХ участников, кроме одного победителя в каждом аукционе. Фирмы с деньгами, солидные, с прекрасными учредителями – были попросту выкинуты из конкурса. Без каких-либо оснований, на основании каких-то филькиных грамот. Залоговые аукционы прошли с диким скандалом.

И что? И всё. Несмотря на полный произвол и беззаконие, абсолютно дикие, не лезущие ни в какие ворота решения по залоговым аукционам были утверждены, никакие апелляции и воззвания к закону и здравому смыслу ни к чему не привели.

А самое интересное – что из компаний, выставленных на залоговые аукционы, в итоге такой вот приватизации ни одна не стала собственностью компаний из США. НИ ОДНА. Америку просто выкинули. Все ее участие в процессе приватизации в России, которым они «рулили» с 1993 по 1997 годы, не принесло им в итоге ничего.

И далее – так со всеми. Несмотря на то, что СССР вроде бы лежал бездыханный и на всем постсоветском пространстве можно было взять себе все что хочешь – для США эта территория оставалась как будто заговоренной. Почти ничего «подрезать» себе американцы так и не смогли. Видимо, старушка Европа, а больше всего – главная мастерица теневых интриг и заплечных дел Англия – тщательно охраняла то, что она посчитала СВОИМ.

Потом американцы пытались еще, и это тоже было громкое дело, не хуже, чем залоговые аукционы. В 2003 они предприняли еще одну попытку штурма, «зайти» на закрытую территорию экс-СССР: одна из крупнейших в мире нефтяных компаний – Шеврон-Тексако – объявила о намерении купить себе 25% российской компании ЮКОС. И собиралась выложить за это 7-8 млрд долл. США. Для России в то время это была астрономическая сумма. Но… мы все знаем, чем в итоге завершилось дело. Тут, правда, дело было провернуто с размахом: ЮКОС срочно обанкротили целиком за «неуплату налогов», главу и ряд других менеджеров посадили на огромные сроки, а саму компанию продали, но не Шеврону, а почему-то рюмочной «Байкалфинансгруп». Отбиться от американцев, правда, все равно удалось, Шеврон остался с носом. Территория бывшего СССР осталась неприкосновенна для США.

И так далее. В общем, чтобы не тонуть в деталях, констатируем один несомненный факт: как бы ни шли десятилетия, но американские компании на территорию СССР если и проникали, то только в одну «калитку» – в Казахстане. Больше никуда американские компании не пускали. Интересная история, согласитесь: 35 лет после победы в Холодной войне – и все это время не удается «войти». Причем никуда, кроме тех же казахов. Удивительно и даже отчасти обидно. Руководители меняются – а граница всё остается на замке, как будто в совке все еще тов. Сталин!

И тут вдруг обнаружилась лазейка в связи с войной: оказывается, подвернулась Украина! Можно заполучить ее всю, целиком, в пользование – как бы в компенсацию за помощь в войне.

И пусть господа конспирологи уверяют, что никаких «свободных» ресурсов на Украине нет, что они все давно и прочно принадлежат Англии, протискиваться некуда – но, в конце концов, война же все спишет. Для Трампа было слишком заманчиво воспользоваться подвернувшимся шансом и завладеть целой страной. Заодно, кстати, можно будет и пободаться с Англией, пользуясь новыми раскладами. Америке же что главное? Хотя бы ногу в дверь поставить!

Что мы видим? Нестерпимое желание «подписать!» в итоге наткнулось на совсем уж нестерпимый – и никем не ожиданный! – скандал, который устроил американцам Зеленский, и не где-нибудь, а прямо в Овальном кабинете. Сейчас Трамп требует извинений от Зеленского; но англичане такие вещи не спускают – повидимому, скоро придется извиняться уже самому Трампу.

Англичане свое не отдают.

Радоваться тут россиянам нечему. На их месте надо бы задуматься – а есть ли у них у самих хоть что-то из того, к чему тянут руки незадачливые американцы? Боюсь, что россиянам досталось еще меньше от развалин совка, чем США.