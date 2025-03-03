Рупор кремлевской пропаганды: Почему Россия отказалась спасать Ливию

Большое интервью бывшего посла России в Ливии Владимира Чамова, который работал в Ливии во время интервенции НАТО против Джамахирии и выступал с критикой политики РФ связанной с попустительством созданию бесполетной зоны НАТО в Ливии, что открыло дорогу интервенции и уничтожению Джамахирии. Позднее было признано, что "Россию опять обманули".

В целом, много интересных деталей и подробностей о работе в Ливии, о самой Ливии, о Каддафи и о российской политике в Африке в 90-х-нулевых.

Также много интересного о Ираке, Ливане и т.д. Для интересующихся событиями на Ближнем Востоке и в Северной Африке – строго рекомендую.

Тайм-коды:

00:00:00 Интервью с Владимиром Чамовым

00:01:49 Образование и служба в армии

00:04:37 Работа в МИД

00:06:49 Помощь СССР африканским странам

00:09:06 Гражданская война в Чаде

00:12:54 Командировки и личные события

00:13:37 Командировка в Тунис

00:14:26 Нападения на штаб-квартиру ООП

00:16:14 Поддержка СССР и изменения в политике

00:17:06 Контакты с палестинцами

00:18:45 Командировка в Ливан

00:20:19 Хезболла и похищение дипломатов

00:22:11 Освобождение дипломатов

00:24:15 Операция и западные спецслужбы

00:25:09 Переход в Ирак

00:26:08 Впечатления от Ирака

00:27:03 Экономическая ситуация в Ираке

00:29:01 Изменения в арабском мире

00:30:12 Встреча с Саддамом Хусейном

00:31:11 Сотрудничество России с Ираком

00:32:04 Противостояние в Европе

00:33:01 Преемники Саддама Хусейна

00:34:44 Легенды о Саддаме Хусейне

00:35:40 Визиты и встречи

00:36:38 Убийство Кусая и его сыновей

00:38:34 Влияние СССР и России

00:39:23 Кувейтский кризис

00:41:43 Экономическое восстановление Ирака

00:42:21 Вторжение в Ирак

00:43:45 Влияние Саудовской Аравии и радикализация

00:44:44 Политическая ситуация в Ираке

00:45:43 Социализм и слухи о происхождении

00:48:04 Исторические связи России и Ирака

00:49:17 Парад и подготовка к войне

00:51:13 Операция "Буря в пустыне"

00:53:11 Вступление американских войск в Багдад

00:54:56 Сопротивление в Ираке

00:55:54 Армия Махди

00:57:46 Поддержка России

00:59:41 Муктада ас-Садр

01:02:09 История клана и его лидера

01:03:56 Встреча с лидером

01:08:09 Последствия встречи

01:10:07 Возвращение и последствия

01:13:40 Самостоятельность и встречи с послами

01:14:38 Встреча с суфиями

01:16:34 Делегация кавказских народов

01:19:28 Взрыв в мечети и гражданская война

01:21:57 Разрушение Ирака американцами

01:24:45 Проблемы и трагедии Ирака

01:25:43 Похищение дипломатов

01:26:43 Подробности нападения

01:27:43 Ошибки охраны

01:29:37 Последствия и ультиматумы

01:31:33 Возвращение посла

01:33:33 Безопасность в Багдаде

01:37:08 Кто стоит за ИГИЛ?

01:38:07 Иранская помощь ИГИЛ

01:40:00 Радикализация иракских боевиков

01:41:35 Посол в Ливии

01:42:55 Отношения СССР и Ливии

01:43:52 Исторические планы СССР

01:46:50 Каддафи и его образование

01:47:50 Отношения с СССР в 90-е годы

01:51:29 Визит Путина в Ливию

01:52:53 Авторитарный режим Каддафи

01:55:32 Отношения между Ираком и Ливией

01:56:30 Обращение к Каддафи

01:58:48 Визиты и отношения с Каддафи

02:00:23 Отношения с Берлускони

02:02:43 Праздники и церемонии

02:04:57 Война в Ливии

02:05:10 Иностранное вмешательство в Ливию

02:06:10 Внешнее благополучие и внутренние проблемы

02:07:09 Поддержка международных движений

02:08:08 Строительство и благосостояние

02:09:25 Каддафи и его правление

02:10:25 Личная жизнь и семья Каддафи

02:12:23 Культурные различия и кухня

02:13:47 Личная охрана Каддафи

02:17:32 Причины протестов в Ливии

02:20:30 Племенное соотношение и внешнее вмешательство

02:21:28 Протесты и реакция Каддафи

02:23:27 Роль иностранных агентов и личные мотивы

02:26:24 Отношения с исламскими деятелями

02:28:14 Поиск поддержки и международные отношения

02:30:05 Резолюции и бесполетные зоны

02:32:01 Бомбардировки и встречи с Каддафи

02:33:00 Предательство и последние встречи

02:34:56 Дипломатические возможности

02:38:45 Последствия и реакция общества

02:42:28 Арабский мир и диктаторы

02:43:27 Мемуары и африканские впечатления

02:44:24 Экстравагантность Каддафи

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Источник: Colonel Cassad

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