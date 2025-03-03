Рупор кремлевской пропаганды: Почему Россия отказалась спасать Ливию
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Большое интервью бывшего посла России в Ливии Владимира Чамова, который работал в Ливии во время интервенции НАТО против Джамахирии и выступал с критикой политики РФ связанной с попустительством созданию бесполетной зоны НАТО в Ливии, что открыло дорогу интервенции и уничтожению Джамахирии. Позднее было признано, что "Россию опять обманули".
В целом, много интересных деталей и подробностей о работе в Ливии, о самой Ливии, о Каддафи и о российской политике в Африке в 90-х-нулевых.
Также много интересного о Ираке, Ливане и т.д. Для интересующихся событиями на Ближнем Востоке и в Северной Африке – строго рекомендую.
Тайм-коды:
00:00:00 Интервью с Владимиром Чамовым
00:01:49 Образование и служба в армии
00:04:37 Работа в МИД
00:06:49 Помощь СССР африканским странам
00:09:06 Гражданская война в Чаде
00:12:54 Командировки и личные события
00:13:37 Командировка в Тунис
00:14:26 Нападения на штаб-квартиру ООП
00:16:14 Поддержка СССР и изменения в политике
00:17:06 Контакты с палестинцами
00:18:45 Командировка в Ливан
00:20:19 Хезболла и похищение дипломатов
00:22:11 Освобождение дипломатов
00:24:15 Операция и западные спецслужбы
00:25:09 Переход в Ирак
00:26:08 Впечатления от Ирака
00:27:03 Экономическая ситуация в Ираке
00:29:01 Изменения в арабском мире
00:30:12 Встреча с Саддамом Хусейном
00:31:11 Сотрудничество России с Ираком
00:32:04 Противостояние в Европе
00:33:01 Преемники Саддама Хусейна
00:34:44 Легенды о Саддаме Хусейне
00:35:40 Визиты и встречи
00:36:38 Убийство Кусая и его сыновей
00:38:34 Влияние СССР и России
00:39:23 Кувейтский кризис
00:41:43 Экономическое восстановление Ирака
00:42:21 Вторжение в Ирак
00:43:45 Влияние Саудовской Аравии и радикализация
00:44:44 Политическая ситуация в Ираке
00:45:43 Социализм и слухи о происхождении
00:48:04 Исторические связи России и Ирака
00:49:17 Парад и подготовка к войне
00:51:13 Операция "Буря в пустыне"
00:53:11 Вступление американских войск в Багдад
00:54:56 Сопротивление в Ираке
00:55:54 Армия Махди
00:57:46 Поддержка России
00:59:41 Муктада ас-Садр
01:02:09 История клана и его лидера
01:03:56 Встреча с лидером
01:08:09 Последствия встречи
01:10:07 Возвращение и последствия
01:13:40 Самостоятельность и встречи с послами
01:14:38 Встреча с суфиями
01:16:34 Делегация кавказских народов
01:19:28 Взрыв в мечети и гражданская война
01:21:57 Разрушение Ирака американцами
01:24:45 Проблемы и трагедии Ирака
01:25:43 Похищение дипломатов
01:26:43 Подробности нападения
01:27:43 Ошибки охраны
01:29:37 Последствия и ультиматумы
01:31:33 Возвращение посла
01:33:33 Безопасность в Багдаде
01:37:08 Кто стоит за ИГИЛ?
01:38:07 Иранская помощь ИГИЛ
01:40:00 Радикализация иракских боевиков
01:41:35 Посол в Ливии
01:42:55 Отношения СССР и Ливии
01:43:52 Исторические планы СССР
01:46:50 Каддафи и его образование
01:47:50 Отношения с СССР в 90-е годы
01:51:29 Визит Путина в Ливию
01:52:53 Авторитарный режим Каддафи
01:55:32 Отношения между Ираком и Ливией
01:56:30 Обращение к Каддафи
01:58:48 Визиты и отношения с Каддафи
02:00:23 Отношения с Берлускони
02:02:43 Праздники и церемонии
02:04:57 Война в Ливии
02:05:10 Иностранное вмешательство в Ливию
02:06:10 Внешнее благополучие и внутренние проблемы
02:07:09 Поддержка международных движений
02:08:08 Строительство и благосостояние
02:09:25 Каддафи и его правление
02:10:25 Личная жизнь и семья Каддафи
02:12:23 Культурные различия и кухня
02:13:47 Личная охрана Каддафи
02:17:32 Причины протестов в Ливии
02:20:30 Племенное соотношение и внешнее вмешательство
02:21:28 Протесты и реакция Каддафи
02:23:27 Роль иностранных агентов и личные мотивы
02:26:24 Отношения с исламскими деятелями
02:28:14 Поиск поддержки и международные отношения
02:30:05 Резолюции и бесполетные зоны
02:32:01 Бомбардировки и встречи с Каддафи
02:33:00 Предательство и последние встречи
02:34:56 Дипломатические возможности
02:38:45 Последствия и реакция общества
02:42:28 Арабский мир и диктаторы
02:43:27 Мемуары и африканские впечатления
02:44:24 Экстравагантность Каддафи
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Источник: Colonel Cassad
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