Ватикан сообщил об ухудшении состояния Папы Франциска

Пресс-служба Святейшего престола сообщила, что Папа Римский Франциск перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности и был вновь подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

“Причиной этого стало значительное накопление эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом. Ему провели бронхоскопию, после чего возобновили неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Он в сознании”, – говорится в сообщении.

Франциск был госпитализирован 14 февраля в связи с бронхитом, который впоследствии перерос в двухстороннюю пневмонию. Как сообщается, после выписки ему потребуется специальное оборудование в резиденции и сопровождение медицинского персонала.