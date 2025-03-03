 

Ватикан сообщил об ухудшении состояния Папы Франциска

03.03.2025, 22:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пресс-служба Святейшего престола сообщила, что Папа Римский Франциск перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности и был вновь подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

“Причиной этого стало значительное накопление эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом. Ему провели бронхоскопию, после чего возобновили неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Он в сознании”, – говорится в сообщении.

Франциск был госпитализирован 14 февраля в связи с бронхитом, который впоследствии перерос в двухстороннюю пневмонию. Как сообщается, после выписки ему потребуется специальное оборудование в резиденции и сопровождение медицинского персонала.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1104-й день войны

03.03 / ФСБ объявила о ликвидации террориста, планировавшего нападения в синагоге и московском метро

03.03 / В Нигерии арестованы мусульмане, нарушившие пост Рамадана, их ждет суд шариата

03.03 / Стармер анонсировал создание коалиции по обеспечению мира в Украине

03.03 / В Мангейме автомобиль въехал в толпу – есть погибший и раненые

03.03 / Уточненные данные по наезду на людей в Мангейме – двое погибших, десятки пострадавших

03.03 / В Москве блогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонии, с нее взыскали $6,5 млн

03.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1104-й день войны

03.03 / Лавров: “Зеленский – нацист и предатель еврейского народа”

03.03 / Трамп – “Меньше беспокойтесь о Путине, больше – о мигрантах-насильниках”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика