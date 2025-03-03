Мнение: Непроданные квартиры, где вкладчики жирнее и зарплата россиян в литрах бензина

1. В Школе Капитализма я рассказываю про вклады, квартиры и доллары в феврале 2025 года. Цитирую (ссылка):



Директор одного из подразделений Сбера заявил, что у граждан на счетах скопилось достаточно денег, чтобы без труда выкупить всё строящееся жильё в России, которое ещё не успели продать…



Вот несколько моих соображений по этому поводу.

A. Большие запасы сбережений у населения — это более чем нормально, это даже правильно. Очень хорошо, когда граждане живут зажиточно и имеют достаточно свободных денег для зажировки.

Некоторые трактуют высказывание господина Матовникова в качестве упрёка: дескать, деньги населения лежат мёртвым грузом, не работают, тогда как можно было бы на них квартир накупить, заодно бы и застройщиков поддержали. Для моего уха подобные реплики звучат примерно так:

— Вот Сидоров дурак, позавчера ещё зарплату получил, а до сих пор и сам трезвым ходит, и нам не наливает!

Б. Вклады распределены по населению неравномерно. 96% вкладчиков имеют на счетах менее 1 млн рублей (ссылка), и только 0,1% вкладчиков — более 10 млн рублей.

Другими словами, только у одного из тысячи вкладчиков денег на депозите достаточно, чтобы получить за год хотя бы 2 млн рублей процентами. Если учесть, что средняя стоимость квартиры в новостройке — 9 млн рублей (180 тысяч за квадрат, 50 квадратов), и если вспомнить, что больше половины процентов надо сразу списать на инфляцию, получается, что купить себе квартиру «с процентов», не залезая в тело вклада, могут очень немногие — один из 5-10 тысяч вкладчиков, может быть.

Получается типичный статистический дисбаланс, когда на первый взгляд цифры вроде бы сходятся, но если вникнуть в детали, то нет.

К примеру, если рождаемость в некой стране составляет 20 детей на 1000 человек, это ещё не значит, что каждые 1000 человек породят 20 детей за год. Потому что, может быть, выбранные 1000 человек представляют собой артиллерийский полк, бойцы которого фертильных пар друг с другом не образуют.

Другой пример: если дама стоит перед забитым одеждой шкафом и жалуется, что ей нечего надеть, это не значит, что она капризничает. Просто, может быть, ей нужно лёгкое прочное платье для загородной прогулки, а в шкафу всё сплошь джинсы, свитеры и вечерние наряды.

Таким образом, я бы предложил рассматривать реплику сотрудника Сбера или как абстрактную шутку, что-то в духе «сколько нужно воздушных шаров, чтобы заполнить весь объём Большого театра», или как шпильку в адрес ЦБ, слегка завуалированное пожелание снизить ставку.

В. Владельцы крупных банковских вкладов — от 100 млн рублей и выше — массово вкладываться в квартиры не будут…

2. По итогам прошлого года средний размер банковских вкладов на душу населения в России составил 433 тысячи на душу населения. В Москве побольше — 1764 тысячи. В Петербурге – 821 тысячу, в большинстве других регионов – от 200 до 400 тысяч. За год размер вкладов вырос более чем на 25% (ссылка).



Средние максимальные ставки на вклады в банках сейчас составляют около 21%, то есть годовой доход на одного россиянина по вкладам составляет до 90 тысяч рублей (в реальности меньше, так как часть денег лежит на накопительных счетах, где ставки меньше, но можно снимать и докладывать деньги). Если исключить несовершеннолетних и недееспособных граждан, то речь идёт уже о средних вкладах в 550 тысяч и годовом доходе около 120 тысяч.

Если я правильно подсчитал, средний россиянин получает приблизительно 10 тысяч рублей процентами ежемесячно. Впрочем, если вычесть отсюда инфляцию, останется около 4 тысяч.

3. Genby указывает, что средняя зарплата россиян, выраженная в литрах бензина (сколько 92 бензина можно купить на зарплату) продолжает стремительно расти (ссылка):

Если вы хотите зарыться в данные самостоятельно, то историю цен на бензин в России и в Германии, а также историю курса рубля, средние зарплаты по годам, историю цен на нефть и историю цен на квадратные метры можно найти на Руксперте (ссылка, пользуйтесь поиском по странице).