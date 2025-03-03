 

Рупор кремлевской пропаганды: Где же тут борьба за свободу и демократию?

03.03.2025, 22:15, Разное
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Новый директор национальной разведки США Тулси Габбард на Fox News мочит Зеленского.

На Украине:

1. Отменены выборы.
2. Запрещают политические партии.
3. Преследуют оппозицию.
4. Закрывают церкви.
5. Тотальный гос.контроль над СМИ,

О какой борьбе за свободу идет речь?

Заявка на выписывание кокаинового фюрера из числа демократов и борцов за свободу.

* * *

Трамп в привычном стиле анонсировал на завтра некие разрывающие новости.

«Завтрашний вечер будет грандиозным. Я расскажу всё как есть!»

Нагнетает интригу.
В США и ЕС с интересом ждут новых шагов в отношении Зеленского со стороны администрации Трампа. Через прессу трамписты пока озвучивают угрозы без конкретики.
В Москве сегодня сообщили, что пока нет какой-то ясности по встрече Трампа и Путина, хотя переговоры между РФ и США по улучшению продолжений продолжаются.

В Белом Доме сегодня объявили, что Зеленский фактически недоговороспособен.

В Белом доме не видят готовности Зеленского пойти на компромиссы, необходимые для прекращения боевых действий на Украине. Зеленский пока не готов к переговорам о мире, но ему нужно начинать мирные переговоры, потому что время не на его стороне, а терпение и кошелек США не безграничны.
Продолжение войны в духе первой мировой – это путь в никуда. Президент Украины упустил шанс экономически связать США и Украину на поколение вперед. (с) Уолтц

Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским по природным ресурсам, но лишь при условии, что тот изменит свою позицию (с) Белый Дом

Соответственно, исходя из предложенной вилки – подчинись и извинись или вали в отставку, вероятность движения США к второму сценарию будет возрастать. Часть тех, кто раньше топил за Зеленского в США уже быстро переобулись во главе с "другом Зеленского" Линдси Грэмом.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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