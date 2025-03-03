Рупор кремлевской пропаганды: Основы шведской русофобии

Основы шведской русофобии

#Politico: #Швеция готовится к противостоянию с Россией.

Швеция должна быть готова к возможному противостоянию с Россией, заявил Томас #Нильссон, глава шведской службы военной разведки, в интервью Politico.Как только военные действия на Украине прекратятся или снизят интенсивность, мы уверены, что русские вернутся в наш регион, — подчеркнул Нильссон.

Казалось бы, откуда этот бред в их головах? С чего вдруг они это решили? Пропаганда, пропаганда и ещё раз пропаганда. С младых ногтей, с молоком матери каждый шведский ребёнок должен впитать в себя мысль, что русские злые, плохие и хотят уничтожить смелых и благородных шведов.

Попалась давеча на глаза книга об авторе очень известной и любимой многими поколениями детей и взрослых сказочной повести "Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции".Казалось бы ребёнок, ей хочется написать книгу. И о чём же будет её первая книга? Посмотрите, почитайте на прилагаемой фотографии отрывок из её воспоминаний.

В этом вся Европа, а не только Швеция.

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Источник: Colonel Cassad

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