Рупор кремлевской пропаганды: Основы шведской русофобии
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Основы шведской русофобии
#Politico: #Швеция готовится к противостоянию с Россией.
Швеция должна быть готова к возможному противостоянию с Россией, заявил Томас #Нильссон, глава шведской службы военной разведки, в интервью Politico.Как только военные действия на Украине прекратятся или снизят интенсивность, мы уверены, что русские вернутся в наш регион, — подчеркнул Нильссон.
Казалось бы, откуда этот бред в их головах? С чего вдруг они это решили? Пропаганда, пропаганда и ещё раз пропаганда. С младых ногтей, с молоком матери каждый шведский ребёнок должен впитать в себя мысль, что русские злые, плохие и хотят уничтожить смелых и благородных шведов.
Попалась давеча на глаза книга об авторе очень известной и любимой многими поколениями детей и взрослых сказочной повести "Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции".Казалось бы ребёнок, ей хочется написать книгу. И о чём же будет её первая книга? Посмотрите, почитайте на прилагаемой фотографии отрывок из её воспоминаний.
В этом вся Европа, а не только Швеция.
https://t.me/world_people_society/931
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Источник: Colonel Cassad
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