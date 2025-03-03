ФСБ объявила о ликвидации террориста, планировавшего нападения в синагоге и московском метро

ФСБ РФ объявила о нейтрализации подозреваемого в подготовке терактов в синагоге в Подмосковье и в московском метро.

“В Московском регионе пресечена террористическая деятельность гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, участника запрещенной в РФ международной террористической организации. Террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена”, – сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По версии следствия, после совершения нападений террорист планировал выехать в Афганистан.

“При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ РФ и в результате был нейтрализован ответным огнем”, – сообщили в ФСБ РФ.

“В ходе следственных действий по месту его проживания обнаружены огнестрельное оружие, составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывных устройств”, – говорится в сообщении ФСБ.