 

ФСБ объявила о ликвидации террориста, планировавшего нападения в синагоге и московском метро

03.03.2025, 20:45, Новости дня
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ФСБ РФ объявила о нейтрализации подозреваемого в подготовке терактов в синагоге в Подмосковье и в московском метро.

“В Московском регионе пресечена террористическая деятельность гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, участника запрещенной в РФ международной террористической организации. Террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена”, – сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По версии следствия, после совершения нападений террорист планировал выехать в Афганистан.

“При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ РФ и в результате был нейтрализован ответным огнем”, – сообщили в ФСБ РФ.

“В ходе следственных действий по месту его проживания обнаружены огнестрельное оружие, составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывных устройств”, – говорится в сообщении ФСБ.


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