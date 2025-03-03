Мнение: Рост спроса на психологов, рост продаж антидепрессантов и нервозность из-за рабочих чатов

1. Почти треть россиян и почти половина российской молодёжи полагает, что нуждается в психологической поддержке и помощи. Вплоть до 2022 года включительно этот показатель снижался, в 2022-м для всего населения он составлял лишь 23%, однако к 2024 году вырос до 30% (ссылка). Большинство «лечится подорожником», то есть ищет поддержку у семьи и друзей, но многие всё же обращаются к профессиональным психологам (ссылка):



Спрос на услуги психологов среди россиян достиг максимума за 15 лет, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так называемый индекс потребности в психологической помощи в конце 2024 г. составил 30 пунктов из 100 возможных, что в 1,3 раза больше показателя 2022 г., а в предшествующие замеры наблюдалось снижение.

По заявлению специалистов, рост индекса в 2024 г. может свидетельствовать о нескольких процессах: адаптации общества к новым условиям, «накопленном запросе» на психологическую поддержку, а также о влиянии популяризации темы ментального здоровья через медиа, литературу и подкасты. Постепенно обращение к специалистам становится более привычной практикой. Уточняется, что женщины чаще мужчин осознают потребность в психологической поддержке (38 против 22 пунктов), что может объясняться их большей эмоциональной открытостью. Но у мужчин может существовать «подавленный запрос» – нежелание говорить о проблемах.

В крупных городах индекс выше (36 пунктов в Москве и Санкт-Петербурге против 27 пунктов в поселках). Это связано как с доступностью специалистов, так и с высоким уровнем стресса в мегаполисах. Лишь 13% россиян (примерно каждый восьмой) имели опыт работы с психологом, и в большинстве случаев он был положительным (9% решили свою проблему, 4% – нет).

Полагаю, модная среди нынешней молодёжи романтизация психических болезней имеет и положительный эффект. Если раньше к психологам (психотерапевтам, психиатрам) шли только в крайней ситуации, «сдаваться», то теперь к ним относятся как к нормальным врачам. Ну, серьёзно, если у меня нагноится ухо, я же не буду лечить его заговорами или голубиным помётом? Я пойду к отоларингологу. И если с другой важной частью моей головы возникнут проблемы, я тоже обращусь к профильному врачу.

2. В России растут продажи антидепрессантов. Некоторые полагают, что врачи выписывают таблетки чересчур поспешно (ссылка):



К настоящему времени ставить диагнозы психического расстройства стало модным трендом, что в итоге приводит к росту числа выписанных антидепрессантов. Об этом заявил психотерапевт высшей категории Александр Федорович, его слова приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

Главной причиной роста потребления антидепрессантов в России, отметил он, является гипердиагностика. <…> Он напомнил, что врачи могут выписывать любые препараты по своему усмотрению. Вместо бездумного выписывания антидепрессантов Федорович посоветовал медицинским специалистам «получше разобраться в своей профессии». В случаях подозрений на депрессию следует обращаться к психотерапевтам, подчеркнул эксперт. «Но всем больше нравится достать из ящика стола какой-нибудь тест на скрытую депрессию и выписать антидепрессант», — резюмировал Федорович.

Продажи антидепрессантов в России растут не первый год. По данным компании DSM Group, по итогам января-ноября 2024-го суммарные объемы реализации подобных препаратов в стране увеличились на 16,8 процента и достигли отметки в 16,1 миллиона упаковок.

Лично я подозреваю, что тех, кто не пьёт антидепрессанты, хотя и должен, минимум в 10 раз больше, чем тех, кто пьёт их без нужды. Тут, конечно, надо проводить полноценное исследование — доверяться субъективному мнению гостя с радиостанции было бы странно.

3. Одна из причин нашей нервозности — рабочая переписка (ссылка):

72% россиян устали от множества рабочих чатов и мечтают выйти из них. При этом 61% признают, что формат переписки в мессенджерах экономит время… <…>

Повышенную нервозность от рабочих чатов испытывают 37% опрошенных. Одной из главных причин недовольства сотрудников является почти постоянная доступность — отметили 38%. Многие сотрудники чувствуют психологическое давление отвечать на сообщения практически сразу, даже если это происходит вне рабочего времени. Это создает иллюзию, что работа никогда не заканчивается, и личное время начинает терять свою ценность, рассказали 27% респондентов.

44% сообщили, что рабочие переписки не ограничены по времени. Получать рабочие сообщения поздно вечером или рано утром стало нормой для 22% россиян. 17% отмечают, что им не удается сконцентрироваться на отдыхе даже в отпуске, поскольку они постоянно ожидают новых сообщений.

А всё потому, что рабочие чаты — это зло. Рабочее общение должно идти по электронной почте, причём не в формате чатов, письмами по три слова, а в формате продуманных обстоятельных посланий на несколько абзацев. К сожалению, наше деловое сообщество плохо умеет писать письма и ещё хуже умеет распоряжаться временем. Как итог — постоянное попискивание чатов, иногда даже с голосовухами внутри.