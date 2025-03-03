 

В Нигерии арестованы мусульмане, нарушившие пост Рамадана, их ждет суд шариата

03.03.2025, 19:45, Новости дня
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В штате Кано на севере Нигерии исламская полиция задержала 20 мусульман, которые ели или пили на улице и еще пятерых, продававших еду, нарушая тем самым законы шариата, предписывающие поститься в светлое время суток в священный для мусульман месяц Рамадан.

“Важно подчеркнуть, что наши действия не затрагивают последователей других религий. Но сердце кровью обливается, когда в священный месяц мусульмане публично нарушают пост. Мы этого не потерпим. Задержанные предстанут перед судом шариата”, – сообщил заместитель главы исламской полиции Муджахид Аминуддин.

Он также призвал граждан, которых подобное поведение оскорбляет, сообщать в полицию. Аминуддин рассказал об арестах мужчин, которые носили шорты, и моторикш, возивших мужчин и женщин вместе. Напомним, что на севере Нигерии, в штатах, население которых составляют по преимуществу мусульмане, действуют законы шариата.


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