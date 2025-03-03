 

«Ты почему не в костюме?» – Трамп отчитал кардинала, явившегося на аудиенцию в сутане

03.03.2025, 19:33, Разное
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Президент Дональд Трамп публично отчитал кардинала Сильвио Фарелли, прибывшего на аудиенцию в традиционной сутане.

Инцидент произошёл в Овальном кабинете, куда кардинал прибыл для обсуждения вопросов международной религиозной свободы и статуса католической церкви в отдельных штатах.

– Ты почему не в костюме? У нас тут серьёзные дела, ты это знаешь? – заявил Трамп, указывая на облачение кардинала. – Смотрите-ка: этот парень думает, что я могу иметь бизнес с высшими силами, но их местные представители даже не удосужились одеяться достойно.

По словам очевидцев, Фарелли был заметно смущён и и ответил что его одеяние – традиционное для сана. Трамп, впрочем, остался непреклонен.

– Вы любите просить подаяния, не так ли? Мы закажем тебе деловой костюм, причём из золотой парчи. Забудь про свой балахон, дружок, – сказал глава государства и похлопал гостя по плечу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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