 

Телеведущая Арина Шарапова заявила о важности создания нового цирка в Москве

03.03.2025, 19:10, Разное
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По ее словам, новый цирк должен быть не просто зданием, а настоящим произведением искусства, которое будет привлекать зрителей своей архитектурой и атмосферой.

“Цирк в Москве должен быть большим, красивым и сказочным. Я представляю его как светлое и уютное место, куда люди будут стремиться вновь и вновь”, — подчеркнула Шарапова.

Она отметила, что цирк должен стать местом постоянного притяжения для зрителей, поэтому важно, чтобы в его концепции присутствовали современные технологии и интерактивные элементы. Это позволит создать уникальный опыт для посетителей, который будет отличаться от традиционного формата представлений.

Телеведущая также поделилась своими личными впечатлениями о цирке.

“Я сама обожаю цирковое искусство и верю, что новое здание станет настоящим подарком для москвичей и гостей столицы”, — добавила она.

Важно, чтобы новый цирк стал не просто местом для зрелищных мероприятий, но и культурным центром, где будут проходить выставки, мастер-классы и другие мероприятия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по строительству нового здания Московского цирка в удобной локации в Мневниковской пойме на северо-западе города. Это решение было принято с учетом мнения горожан, которые смогут участвовать в выборе архитектурной концепции через платформу “Активный гражданин”.


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