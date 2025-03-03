 

Психолог Пачина заявила о важности участия детей в голосовании о новом цирке

03.03.2025, 19:10, Разное
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По ее мнению, это событие имеет огромное значение как для преданных поклонников циркового искусства, так и для тех, кто ищет яркие эмоциональные впечатления.

“Цирковое представление — это не просто шоу, а настоящая вселенная положительных эмоций”, — утверждает Пачина.

Специалист подчеркнула, что такие мероприятия становятся мощным катализатором радости, особенно для детей. Яркие костюмы, захватывающие акробатические номера и искусная работа с животными создают уникальную атмосферу, погружая зрителей в мир волшебства. Эти ощущения, по ее мнению, сложно пережить в повседневной жизни, где часто преобладают рутина и стресс.

Пачина также отметила, что модернизация цирка значительно усилит эмоциональную разрядку для зрителей.

“В современном мире, полном напряжения и стресса, такое эмоциональное обогащение жизненно необходимо”, — добавила она.

Новое оформление и улучшенные условия помогут людям лучше справляться с накопившимися переживаниями и напряжением. Важным аспектом процесса реконструкции является участие москвичей в голосовании на платформе “Активный гражданин”.

Кроме того, Пачина акцентирует внимание на том, что главной целевой аудиторией цирка являются дети, и их мнение должно быть учтено. “Дети должны иметь возможность высказать свои идеи о том, каким они хотят видеть свое любимое место”, — считает психолог.


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