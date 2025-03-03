 

В Мангейме автомобиль въехал в толпу – есть погибший и раненые

03.03.2025, 17:45, Новости дня
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В понедельник, 3 марта, в Мангейме на западе Германии, в районе Парадеплатц автомобиль въехал в толпу. По меньшей мере один человек погиб, есть пострадавшие, пишет сайт Mannheimer Morgen.

Bild пишет, что водитель автомобиля задержан.

Полиция Мангейма обратилась к жителям с просьбой избегать поездок в центр города.

13 февраля в Мюнхене, на Дессауэр-штрассе, 24-летний проситель убежища из Афганистана совершил наезд, в результате которого погибли 37-летняя женщина и ее двухлетняя дочь, около 40 человек получили ранения и травмы.


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