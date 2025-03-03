 

Уточненные данные по наезду на людей в Мангейме – двое погибших, десятки пострадавших

03.03.2025, 16:45, Новости дня
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Опубликованы уточненные данные по наезду автомобиля на толпу людей в городе Мангейм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии.

Как пишет Bild, погибли не менее двух человек, 25 пострадали, 15 из них в тяжелом состоянии.

Водитель врезался в толпу на торговой улице Планкен возле водонапорной башни, в пешеходной зоне у торгового центра Galeria Kaufhof. Он задержан.

Власти Германии пока не заявляют о теракте. Расследование продолжается.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отменила поездку на карнавал в Кёльне из-за трагических событий в Мангейме.


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