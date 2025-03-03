 

Складной топор CRKT Provoke X с легкостью помещается в кармане куртки

03.03.2025, 15:50, Разное
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Известный калифорнийский дизайнер ножей и инструментов Джо Касвелл в настоящее работает над серией CRKT Provoke, в которую войдет компактный складной топор Provoke X, легко и безопасно умещающийся в обычном кармане куртки.

Он представляет собой обтекаемую конструкцию с тремя шарнирами, разделяющими рукоятку пополам, где каждая половинка удерживает часть цельной головки топора. Для приведения топора в рабочее положение необходимо открыть предохранительный замок, придерживая рукоятку ближе к основанию с кольцом и отводя запястье от корпуса, чтобы откинуть головку.

В отличие от обычного топора, представляющего собой цельное изделие, Provoke X состоит из отдельных компонентов, прикрепленных к противоположным сторонам и выдвигающихся одновременно. От случайного открытия его предохраняет специальный замок, а двойной штифт фиксирует после выдвижения лезвие и шип. Топор легко складывается после нажатия кнопки разблокировки. Для удобства при ношении в кармане предусмотрена клипса.

Provoke X изготовлен из стали D2, имеет длину 22 см и вес 374 грамма. Компания CRKT представила свое изделие в январе на выставке SHOT Show 2025. Начало продаж запланировано на апрель по цене $350.

Источник &#8212 CRKT


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