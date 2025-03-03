Итальянские спагетти укоротят на 5 см из-за инфляции

Производители спагетти в Италии объявили о вынужденной мере – сокращении длины макаронных изделий на пять сантиметров.

Причиной такого решения стала беспрецедентная инфляция, вызванная ростом цен на пшеницу и энергоносители. Таким образом производители надеются снизить себестоимость продукции и избежать резкого повышения цен для потребителей.

– Честно говоря, экономическая ситуация побуждала нас укорачивать спагетти последние несколько лет, но мы не сообщали об этом итальянцам. Теперь же, когда все привыкли, мы можем проводить манипуляции с чистой совестью, – заявил глава ассоциации итальянских производителей пасты Рикардо Моро.

Сокращение одной макаронины позволит улучшить производительность труда, ведь согласно исследованиям, среднестатистический итальянец тратит около 2,5 минут на то, чтобы накрутить спагетти на вилку. С укороченной версией этот процесс займёт всего 2,3 минуты, что, по подсчётам экономистов, сэкономит стране около 45 млн часов продуктивного времени в год.

Также ведущие макаронники страны рассматривают возможность выпуска специальной серии «социальных спагетти» длиной всего 15 см.

—