Рупор кремлевской пропаганды: Пенсионер не поддался на уловку телефонных мошенников
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Американский пенсонер не поддался на уловки телефонных мошенников.
Между тем в Кремле.
Безотносительно того, в какую сторону повернет данный кризис в отношениях США и ЕС, кто будет в конечном итоге юзать кокаинового фюрера, России это будет выгодно в сравнении с ситуацией, когда США и ЕС совместно накачивали Украину оружием.
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Источник: Colonel Cassad
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