Рупор кремлевской пропаганды: Пенсионер не поддался на уловку телефонных мошенников

Американский пенсонер не поддался на уловки телефонных мошенников.

Между тем в Кремле.

Безотносительно того, в какую сторону повернет данный кризис в отношениях США и ЕС, кто будет в конечном итоге юзать кокаинового фюрера, России это будет выгодно в сравнении с ситуацией, когда США и ЕС совместно накачивали Украину оружием.

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Источник: Colonel Cassad

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