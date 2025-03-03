Рупор кремлевской пропаганды: В процессе создания дикобраза

В процессе создания дикобраза

На фоне провалившихся переговоров в Белом доме, откуда Зеленского выгнали без обеда и без гарантий, в Европе спешно решают, что делать дальше в условиях продолжающегося разворота политики США, что ставит под угрозу концепцию «долгой войны против России».

Возросшая вероятность сокращения или даже остановки военного и экономического участия США в поддержке войны на Украине актуализирует вопрос необходимости увеличения финансирования войны со стороны тех (https://russian.rt.com/world/news/1442424-starmer-plan-ukraina-ssha), кто хочет её продолжения. Именно этим обусловлены выделения новых кредитов на войну на Украине, а также призывы политиков-глобалистов в Европе «затянуть пояса» и нарастить военные поставки на Украину. По этим заявлениям легко определить группу европейских стран, которые стоят в авангарде русофобского курса Европы.

В текущих реалиях большинство стран Европы не выбирают даже требуемые 2% на оборону, чего ещё в 2017 году требовал Трамп. При этом тогда экономика ЕС хоть и медленно, но росла. Нынче же стоит вопрос о необходимости расходов в объёме 3% или даже 5% от ВВП. В условиях, когда большинство стран еврозоны находятся в состоянии рецессии или стагнации с продолжающимся падением уровня жизни, а также продолжающимся бегством капитала в США и выводом туда технологичных производств (наиболее ярко эти проблемы проявляются в Германии), наращивание расходов на войну на Украине в текущих реалиях будет означать неизбежное падение уровня жизни населения европейских стран и дальнейшее бегство капитала из Европы.

Как следствие, можно ожидать, что в Европе продолжится рост популярности (https://russian.rt.com/world/article/1439480-frg-vybory-parlament-itogi) правых популистов и евроскептиков, выступающих против финансовой и политической тирании брюссельской бюрократии. Эти тенденции отчётливо проявляются уже сейчас, когда в Германии, Австрии, Румынии, Британии и ещё целом ряде стран наблюдается рост популярности правопопулистских партий, критикующих политику ЕС (в том числе и политику в отношении РФ). Где-то путём политических махинаций ЕС удаётся предотвращать их приход к власти, где-то это приходится делать посредством прямого вмешательства в выборы, как это произошло в Румынии. Но делать это становится всё сложнее, давление под крышкой закрытого котла продолжает подниматься.

Поэтому на фоне заявлений Британии, Франции и Германии «о войне до последнего украинца» ряд стран пытаются апеллировать к финансовому фактору, чтобы сбить (https://t.me/rt_russian/231318) возможную цену соучастия в этой политике, а традиционные фрондёры вроде Венгрии и Словакии и вовсе выступают решительно против этого курса. Разумеется, это разрушает тезис о некой единой политике Европы и создаёт картину, когда группа стран, подчиняющихся глобалистскому проекту, несмотря на позицию США и существенной части населения Европы, пытаются продолжать войну любой ценой, в том числе и ценой уровня жизни населения Европы.

С другой стороны, данные метания на фоне переговоров России и США, а также позиции мирового большинства (включая Китай, Индию и Бразилию) отчётливо демонстрируют, что именно руководство ЕС и Британия являются поджигателями войны, которые выступают против мира. И это также будет иметь последствия для имиджа ЕС, который и без того в последние пару лет подвергся сильнейшей эрозии.

Для России же всё это создаёт новые интересные дипломатические возможности, которые ещё раз продемонстрируют, насколько сильно просчитались те, кто строил планы дипломатической изоляции России.

Специально для RT

https://t.me/c/1686844692/7320 – цинк

Директор ФБР уже запросил Конгресс США начать официальное расследования использования американских денег на Украине.

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Источник: Colonel Cassad

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