Лавров: “Зеленский – нацист и предатель еврейского народа”

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью медиахолдингу “Красная звезда”. Чиновник приветствовал смену внешнеполитического курса США после прихода к власти президента Дональда Трампа.

По словам Лаврова, Трамп руководствуется здравым смыслом, в то время как европейские страны требуют продолжения войны. Министр заявил, что в последние 500 лет все мировые катастрофы пришли из Европы, а план направления в Украину миротворцев – “продолжение науськивания киевского режима на Россию”.

“В.А.Зеленский развернулся на 180 градусов из человека, который пришел к власти на лозунгах мира, на лозунгах “отстаньте вы от русского языка, это наш общий язык, наша общая культура” (это же все есть в интернете) и за полгода превратился в чистого нациста и, как правильно говорил Президент РФ В.В.Путин, – в предателя еврейского народа”, – цитирует главу внешнеполитического ведомства сайт МИД РФ.

Отметим: Лавров не впервые выступает с антисемитскими заявлениями. В мае 2022 года, отвечая на вопрос, как еврей Зеленский может поддерживать “неонацистов”, министр ответил: “То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: “Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?” Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. “В семье не без урода”, как у нас говорят…”

В январе 2023 года Лавров обвинил администрацию Джо Байдена в объединении Европы с целью “окончательного решения русского вопроса”. Так же, как Гитлер хотел окончательно решить “еврейский вопрос”, сейчас, если вы почитаете западных политиков, они однозначно говорят, что РФ должна претерпеть стратегическое поражение”, – заявил тогда он.

В январе 2024 года Лавров вновь коснулся темы Холокоста. “Израильтянам нельзя создавать впечатление, что поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня. Да, был Холокост, это жуткое преступление. Но также был геноцид всех народов Советского Союза. Они страдали не меньше”, – заявил министр.