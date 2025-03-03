Мнение: Хорошие и плохие новости о русских нейросетях

Сначала хорошие новости — Яндекс выпустил пятую версию, ЯндексЖПТ 5 Про, и ей уже действительно можно пользоваться. Предыдущие версии Алисы были не очень смышлёными, они проходили скорее по разряду многообещающих игрушек, чем реальных помощников. Новая версия, ЯндексЖПТ 5 Про, способна на дельный разговор. Я попросил её для пробы написать мне простой бухгалтерский скрипт для инвентаризации, и она выдала красивый рабочий код сразу же, с одного удара.

Чудес, впрочем, не ждите: на шутку про свиные крылышки модель ведётся по-прежнему. После короткой серии вопросов и задач я пришёл к выводу, что Алиса 5 Про — крепкий середнячок, немного туговатый, но уже не в деменции. Его можно поставить, например, на первую линию обслуживания клиентов, и надеяться, что он справится лучше, чем кожаный удалёнщик из колл-центра. Полагаю, русский бизнес и наши госорганизации начнут скоро Алису массово применять.

Пообщаться с умной версией Алисы можно вот тут (ссылка), только надо выбрать сверху режим «Алиса Про», чтобы не напороться на её более глупую версию. Бесплатным пользователям дают 20 ответов, дальше надо оформлять подписку на сервисы Яндекса за 500 рублей в месяц или покупать ответы поштучно, если вам их нужно много.

Плохая новость в том, что Яндекс теперь официально тяготеет к использованию «кусков» других нейросетей — таких как Квен, например. Цитирую (ссылка):

…так мы и сделали: инициализировали наш пайплайн обучения не случайными весами, а весами модели Qwen-2.5-32B-base (именно base, потому что instruct-версия показала результаты хуже)…

Как видите, у нашей Алисы теперь бабушка из Китая, это далеко не на 100% отечественный продукт. Некоторые блогеры уже горячо негодуют по этому поводу (пример).

Лично я особых поводов для беспокойства не вижу: понятно, что в разработке нейросетей России надо кооперироваться с мировым сообществом, иначе можно сильно отстать. Однако у нас теперь, кажется, остался только ГигаЧат из Сбера, который можно с натяжкой считать полностью русским. Пишу «с натяжкой», так как я не знаю, что там у ГигаЧата под капотом, и если выяснится, что там тоже иностранные наработки, я ахать от удивления не буду.

Полагаю, при наших слабых картах мы разыгрываем одну из лучших комбинаций: как говорят велосипедисты, «едем на колесе», то есть держимся за спинами лидеров гонки, оставляя им честь преодолевать сопротивление встречного ветра. Вырваться на первое место мы теоретически тоже можем, однако, как мы с вами уже считали, для это потребуются как минимум 10 трлн рублей в год. Это 25% бюджета Российской Федерации, то есть сумма, которая может быть выделена только на правах объединяющего всю страну нацпроекта, такого как текущая Спецоперация, например. У частников таких денег тем более нет. Чистая прибыль Сбера за прошлый год, например, составила 1,6 трлн рублей. Те 100 млрд рублей, которые корпорация тратит сейчас на разработку искусственного интеллекта, пожалуй, являются разумным максимумом, который банк может себе позволить.

Кстати, Яндекс и Сбер здорово рванули бы вперёд, если бы потратили 1% от своих бюджетов на фронтэндеров, то есть сделали бы удобный интерфейс для лёгко подключения Алисы к решению реальных задач. Вот чтобы можно любой владелец веломастерской мог за 15 минут склепать себе нейропомощника: «вот тут снимай трубку и отвечай “Ремонт велосипедов слушает”, вот из этого прайс-листа называй клиентам цены, вот в эту клиентскую базу записывай готовые заказы, а также шли мне по Вотсапу сообщения — кто звонил, что заказал, и на какое время ты его записала». Или, как вариант: «Алиса, дозвонись, пожалуйста, до нашего ЖЭКа и узнай, надолго ли отключили горячую воду».

Технически, ничего сложного. Названная мной сумма в 1% от текущих бюджетов, вероятно, сильно преувеличена: реально это будет скорее 0,1%. Увы, нашим корпорациям пока что не до того. У них сейчас муторный и плохо документированный API, для подключения к которому надо привлекать дорогостоящего программиста.

Впрочем, это всё временно. По мере того как модели умнеют, они постепенно сами вылезают из спартанских клеток текстовых чатов. К примеру, новая модель Клод сумела недавно самостоятельно пройти игру в Покемона, управляя приставкой при помощи своего зрения, вот как это сделал бы живой человек (описание, видео процесса). Вероятно, через пару поколений (то есть в 2027-2028 годах) можно будет уже вообще обойтись без настройки: достаточно будет устно ввести нейросеть в курс дела, растолковав ей рабочие задачи — примерно так, как вы нанимали бы на работу живую удалёнщицу Алису из Великого Чугуйска.

Как будут зарабатывать на жизнь заменённые нейросетями живые сотрудники — пока что открытый вопрос. Зато уже примерно ясно, как они будут развлекаться. Вот фрагмент видео с искусственной стримершей, индентичной натуральной (ссылка). Доступ к общению с нарисованными друзьями будет стоить достаточно дёшево, чтобы его мог позволить себе даже безработный.