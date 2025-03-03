Правительство выплатит мужчинам 10 тысяч рублей к 8 марта на подарки женщинам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление «О единовременной выплате гражданам мужского пола». Согласно документу, 3-5 марта все российские мужчины получат из федерального бюджета по 10 тысяч рублей.

Ожидается, что эти средства они потратят на подарки прекрасной половине человечества.

– Мы долго обсуждали размер выплаты и большинство членов правительства предлагали более скромные суммы, но я подчеркнул, что некоторым мужчинам придётся покупать не один подарок, а несколько – ведь необходимо поздравить супругу, дочь, а детей может быть и несколько, маму, сестру, бабушку, тёщу, коллег по работе. На всех никакой зарплаты не хватит, – пояснил суть инициативы глава кабмина.

Выплата полагается всем мужчинам в возрасте от 18 лет. Деньги в автоматическом режиме поступят на банковские карты. Выплата не облагается налогом, а средства не могут взиматься кредиторами или фискальными органами.

– Ревизию трат мы проводим не будем, полагаемся на ответственное отношение к инициативе правительства со стороны мужчин. Да и администрирование обойдётся для казны весьма дорого, – резюмировал Мишустин.

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