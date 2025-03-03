Рупор кремлевской пропаганды: Поездка на север
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Китайские добровольцы в зоне СВО.
Помогают нашей армии бороться с украинским нацизмом.
Надпись на стене "Дневник поездки на север"
Собственно, в небольшом кол-ве добровольцы из Китая отмечались еще с 2022 года. Изредка видео с ними появляются, но о большим кол-вах в стиле наших северокорейских союзников речь пока не идет.
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Источник: Colonel Cassad
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