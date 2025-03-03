 

Рупор кремлевской пропаганды: Поездка на север

03.03.2025, 13:20, Разное
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Китайские добровольцы в зоне СВО.
Помогают нашей армии бороться с украинским нацизмом.

Надпись на стене "Дневник поездки на север"

Собственно, в небольшом кол-ве добровольцы из Китая отмечались еще с 2022 года. Изредка видео с ними появляются, но о большим кол-вах в стиле наших северокорейских союзников речь пока не идет.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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