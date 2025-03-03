 

Извержение Везувия превратило мозг человека в стекло

03.03.2025, 11:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Катастрофа из-за извержения вулкана Везувия в 79 г. н. э. еще долго будет удивлять научный мир новыми открытиями. Череда событий будто бы специально подготовила, а потом надежно сохранила на два тысячелетия много неожиданных феноменов. Например, сейчас идет пересмотр версий о гибели населения Помпеи и Геркуланума – немалое количество людей погубила сейсмическая активность, а не лава и пирокластовые облака.

Новая находка поставила ученых в тупик, так как до сих пор в природе не наблюдалось событий, которые могли бы привести к подобному. В останках мужчины примерно 20-летнего возраста мозговое вещество превратилось в стеклоподобную массу. В том, что изначально это был именно мозг, сомнений нет. Химический анализ выявил состав триглицеридов человеческого мозга и жира человеческих волос, а сканирующий электронный микроскоп показал хорошо сохранившуюся сеть нейронов, аксонов и других нейронных структур.

Для превращения в стекло живые ткани должны быть разогреты как минимум до 510 °C, плюс их нужно быстро охладить, чтобы процесс разжижения массы не перешел в стадию кристаллизации. Пирокластовые потоки во время извержения Везувия достигали расчетной температуры в 465 °C, а их остывание длилось слишком долго. Поэтому они вряд ли могли вызвать подобный эффект.

Все произошло очень быстро – тело погибшего найдено в его постели, если он и успел проснуться, то на попытки укрыться времени у него уже не было. Текущая версия сводится к тому, что извержению предшествовал выброс перегретого пепла, который мгновенно разогрел все, с чем вступил в контакт. Но также быстро рассеялся и остыл, что и превратило мозговую ткань в подобие обсидиана.

Это лишь гипотеза, а улика находится в единственном числе. Однако подобные находки в корне меняют понимание и подходы, которые используются в материаловедении, вулканологии, биологии и археологии.Источник &#8212 Scimex


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Минобразования США возвращает математику в школы, признав её «неизбежным злом»

03.03 / Европейские политики договорились не носить деловые костюмы, чтобы поддержать Украину

03.03 / Гололедица и мокрый снег ожидают москвичей 3 марта

03.03 / Бумажная батарея: дешевле и безопаснее литий-ионной

03.03 / Мнение: Мечта о запасе водки, альянс против Кока-колы и запрет на продажу энергетиков до 18 лет

03.03 / Мнение «аналитика»: О прощении… Теперь только Бог простит?

02.03 / Мнение: Запрет брать кредиты, или защита от честных людей

02.03 / Мнение «аналитика»: О «Мастере сделок» от мастера переговоров… Кто проиграл — Зеленский или Трамп?

02.03 / Мнение: Россиянам хотят разрешить больше работать, конец зарплатной гонки и снова дефицит айтишников

02.03 / Отечественный смартфон спас читинца от удара ножом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика