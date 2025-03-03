Извержение Везувия превратило мозг человека в стекло

Катастрофа из-за извержения вулкана Везувия в 79 г. н. э. еще долго будет удивлять научный мир новыми открытиями. Череда событий будто бы специально подготовила, а потом надежно сохранила на два тысячелетия много неожиданных феноменов. Например, сейчас идет пересмотр версий о гибели населения Помпеи и Геркуланума – немалое количество людей погубила сейсмическая активность, а не лава и пирокластовые облака.

Новая находка поставила ученых в тупик, так как до сих пор в природе не наблюдалось событий, которые могли бы привести к подобному. В останках мужчины примерно 20-летнего возраста мозговое вещество превратилось в стеклоподобную массу. В том, что изначально это был именно мозг, сомнений нет. Химический анализ выявил состав триглицеридов человеческого мозга и жира человеческих волос, а сканирующий электронный микроскоп показал хорошо сохранившуюся сеть нейронов, аксонов и других нейронных структур.

Для превращения в стекло живые ткани должны быть разогреты как минимум до 510 °C, плюс их нужно быстро охладить, чтобы процесс разжижения массы не перешел в стадию кристаллизации. Пирокластовые потоки во время извержения Везувия достигали расчетной температуры в 465 °C, а их остывание длилось слишком долго. Поэтому они вряд ли могли вызвать подобный эффект.

Все произошло очень быстро – тело погибшего найдено в его постели, если он и успел проснуться, то на попытки укрыться времени у него уже не было. Текущая версия сводится к тому, что извержению предшествовал выброс перегретого пепла, который мгновенно разогрел все, с чем вступил в контакт. Но также быстро рассеялся и остыл, что и превратило мозговую ткань в подобие обсидиана.

Это лишь гипотеза, а улика находится в единственном числе. Однако подобные находки в корне меняют понимание и подходы, которые используются в материаловедении, вулканологии, биологии и археологии.Источник — Scimex