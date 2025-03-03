 

Минобразования США возвращает математику в школы, признав её «неизбежным злом»

03.03.2025, 11:33, Разное
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Министерство образования США объявило о восстановлении обязательных уроков математики в школьной программе. Их отменили ещё при Джо Байдене в 2023 году в рамках программы по борьбе с науками, пропагандирующими «белое превосходство».

Новая администрация поначалу не планировала восстанавливать этот предмет, но всё-таки признала, что «несмотря на свою травмирующую природу, математика – неизбежное зло в современном мире».

– Мы понимаем, что математика может вызывать тревогу и даже панику у некоторых учащихся, – заявила пресс-секретарь министерства образования Дженнифер Кок. – Однако неумение считать и решать простейшие уравнения дорого обходится нашей экономике. В ряде штатов до сих пор считается, что человек, способный в уме складывать или умножать трёхзначные числа – непременно еврей. Подобные вредные стереотипы мы должны искоренять параллельно с повышением грамотности населения.

Чтобы облегчить возвращение предмета, для учащихся предусмотрен специальный курс «Математика без слёз», на котором детям в наглядной форме и с участием аниматоров объяснят, почему владение базовыми арифметическими операциями может помочь в реальной жизни. На первом этапе предмет вернут только в high-school (для 9-12 классов).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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