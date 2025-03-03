CNN – США приостановили кибероперации против России

США приостановили операции и планирование наступательных киберопераций против России, пишет CNN со ссылкой на некого американского высокопоставленного чиновника.

По оценке источника CNN, речь идет о “серьезном ударе” по системе киберопераций, так как их планирование требует много времени. Кроме того, пауза может сделать США более уязвимыми к потенциальным кибератакам со стороны России.

Представитель министерства обороны США отказался комментировать эту информацию, заявив: “По соображениям оперативной безопасности мы не комментируем и не обсуждаем киберразведку, планы и операции. Для министра Хегсета (министра обороны Пита Хегсета – прим.ред.) нет большего приоритета, чем безопасность бойца во всех операциях, включая киберпространство”.