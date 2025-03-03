Европейские политики договорились не носить деловые костюмы, чтобы поддержать Украину

Европейские политики на экстренном саммите в Великобритании договорились в течение недели не носить деловые костюмы, чтобы поддержать Украину и её президента.

Эта мера, как считают в Европе, станет «чётким сигналом Вашингтону и Москве».

Объявить бойкот официальной одежде предложил канцлер ФРГ Олаф Шольц, который прибыл на саммит в спортивном костюме. Поначалу политик не комментировал свой вид, избегал камер и даже спрашивал у организаторов, где можно переодеться, но когда журналисты назвали его появление «смелой политической декларацией», он немедленно попросил дать ему слово за трибуной.

– Сейчас мне стыдно смотреть на вас – вы все, кроме меня, пришли в костюмах. Знаете, кто был в деловом костюме на недавней встрече в Овальном кабинете? – пристыдил он собравшихся. – Мы должны послать чёткий сигнал в Вашингтон и Москву о том, на чьей мы стороне. И мы должны чётко предупредить американскую администрацию: если она не изменит свою позицию, ей придётся иметь дело с нами.

Шольца поддержали другие европейские лидеры, но при этом они условились, что акция продлится только одну неделю – этого будет достаточно, чтобы «послание достигло адресатов и продемонстрировало всему миру несокрушимость Европы», говорится в финальном коммюнике.

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