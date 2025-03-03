 

Рупор кремлевской пропаганды: “Этерна”, Трейлер

03.03.2025, 4:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Думал, что там все фильмом ограничится, но оказывается по "Этерне" уже целый сериал сняли с легким закосом под "Игру престолов".

Сам фильм смотрел в свое время, показался достаточно средним и чем-то история не зацепила. Возможно надо книгу читать, но до этого как-то не дошло.
Отзывы от знакомых, кто ее читал, разные. Кому-то нравится, кто-то считает что шляпа.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Солженицын нам надоел

03.03 / Мнение: Мечта о запасе водки, альянс против Кока-колы и запрет на продажу энергетиков до 18 лет

03.03 / Мнение «аналитика»: О прощении… Теперь только Бог простит?

02.03 / Мнение: Запрет брать кредиты, или защита от честных людей

02.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Удары по газовой инфраструктуре Украины

02.03 / Мнение «аналитика»: О «Мастере сделок» от мастера переговоров… Кто проиграл — Зеленский или Трамп?

02.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Операция Красные крылья. Морские котики США в Афганистане

02.03 / Рупор кремлевской пропаганды: “Лучшие в приграничье”

02.03 / Мнение: Россиянам хотят разрешить больше работать, конец зарплатной гонки и снова дефицит айтишников

02.03 / Отечественный смартфон спас читинца от удара ножом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика