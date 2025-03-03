Рупор кремлевской пропаганды: “Этерна”, Трейлер

Думал, что там все фильмом ограничится, но оказывается по "Этерне" уже целый сериал сняли с легким закосом под "Игру престолов".

Сам фильм смотрел в свое время, показался достаточно средним и чем-то история не зацепила. Возможно надо книгу читать, но до этого как-то не дошло.

Отзывы от знакомых, кто ее читал, разные. Кому-то нравится, кто-то считает что шляпа.

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Источник: Colonel Cassad

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