Мнение: Мечта о запасе водки, альянс против Кока-колы и запрет на продажу энергетиков до 18 лет

1. В Школе Капитализма я рассказываю про запас водки, о котором мечтают наивные обыватели. Цитирую из середины поста (ссылка):

…подобные «деловые операции» являются квинтэссенцией древней обывательской мечты: выехал с друзьями на охоту, нашёл богатое дичью место, добыл жирного оленя, тащишь тушу на волокуше домой.

От блогов про бизнес именно таких рецептов и ждут: простых, понятных, обязательно «хитрых», то есть с элементом обмана или грабежа. Вот как в фильме «Назад в будущее», когда одному из персонажей в руки попадает «Спортивный альманах Грейса» с результатами предстоящих матчей, и ему удаётся сказочно разбогатеть, делая ставки на победителей.

Вместе с тем, у большинства людей с тактикой всё в порядке — элементарную идею в духе «займёмся майнингом» или, скажем, «займёмся изготовлением рыболовных блёсен» они вполне способны найти самостоятельно. Проблемы начинаются или на стратегическом уровне, когда им нужно превратить удачный квартал в прибыльные 20 лет, или, ещё чаще, на оперативном, когда им надо удержаться, чтобы не спустить всё заработанное на разную ерунду.

Процитирую типичное наблюдение из соцсетей:

«Я подрабатывал в студенчестве в магазине. Водка продавалась с 11 часов. Алкаши покупали её в 10 часов с переплатой. Я спросил, почему они не могут подождать. Они удивились. Понятное дело, что не могут. Тогда я спросил, почему они с вечера не покупают. На меня посмотрели, как на идиота».

Народ в XXI веке уже понимает, что сильно пьющие люди не способны запасать водку впрок, так как в пьяном виде теряют над собой контроль. Особенно хорошо специфику своего характера знают сами любители спиртного, потому и берут вечером без запаса.

Чего общество не понимает, так это аналогичной своей проблемы с деньгами. Пьяница знает, что если завтра друзья привезут ему в подарок 50 ящиков водки, ничем хорошим для него это не кончится. Однако живущий от зарплаты до зарплаты обыватель, имеющий долг по трём кредитным картам, твёрдо убеждён, что если выиграет миллиард рублей в лотерею (или если найдёт хорошую «темку»), то все его проблемы разрешатся, как по волшебству. Животная психология, от которой обыватель нетерпеливо отмахивается, как от докучливого комара, играет в материальном успехе огромную, иногда даже определяющую роль…

И вот, кстати, свежая иллюстрация к моим наблюдениям. Давка на раздаче бесплатной еды на крупнейшей инвестиционной конференции в Индии (ссылка). Инвестору, которому сложно удержаться от участия в драке за еду, пожалуй, будет ещё сложнее удержаться от немедленной растраты всех зарабатываемых им денег.

2. Отечественные производители газировки настроены защищать рынок от рвущихся в Россию гигантов — таких как Кока-кола, например (ссылка). Если верить журналистам, наши газировщики собираются создать альянс, чтобы выдавливать иностранцев всеми способами, включая демпинг и бонусы для магазинов. «У нас страна — не проходной двор! Один раз вышел — больше не зайдёшь!» — прокомментировал ситуацию глава ГК «Черноголовка» Алексей Четвергов.

3. Конкретно у отрасли газировки, может быть, и получится, так как это изначально жёсткие ребята, типа торговцев водкой или ростовщиков, только без репутационного негатива.

В России, однако, постепенно ужесточают контроль и за безалкогольными напитками, некоторые из которых — такие как сладкая газировка, например — действительно вредны. К примеру, со вчерашнего дня в России запретили продавать «энергетики» детям и подросткам (ссылка):

…Ранее эти меры работали только в ряде регионов на уровне областных решений. Весной в силу вступит федеральный закон, единый для всей страны, он позволит местным властям устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков. Володин приводил данные, что почти каждый четвертый человек в нашей стране потребляет энергетики, а среди молодежи — каждый второй: в возрастной группе 18–24 лет эта доля составляет 53,2%, в группе 25–29 лет — 49,7%.

Важно: среди последствий употребления энергетиков — повышение артериального давления, раздражительность, расстройство сна, депрессия. Энергетические напитки очень калорийны. Кофеин в их составе способен вызывать привыкание, а повышенное содержание витамина B в энергетиках увеличивает сердечный ритм и провоцирует дрожь конечностей.

Теперь, согласно закону, продавец имеет право потребовать у покупателя документ, позволяющий установить его возраст. Продавец обязан отказать покупателю в продаже напитков, если сомневается, что тот совершеннолетний, а документ, позволяющий установить его возраст, не представлен. Этот же закон запретил продавать энергетики в упаковках более 0,5 л.

«Также запрещается продажа детям потенциально опасных газосодержащих товаров. Это, например, баллончики для заправки зажигалок, которые дети могут использовать для токсикомании», — говорится в сообщении в телеграм-канале Володина.