 

Мнение «аналитика»: О прощении… Теперь только Бог простит?

03.03.2025, 0:15, Разное
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Уходит Масленица, заканчивается «прощённое воскресенье».

У родных и близких прощения попросил. У чужих и дальних — даже не пытался. И не будут. Но ненавистников своих прощаю по древней христианской традиции. Ибо сами не ведают, что творят. Увы, ненависть ослепляет и одурманивает даже умных и зорких. Бог им судья, прочее не в моей власти.

Он же Всевышний Судия и мне, грешному. На Его суд уповаю, ничей иной не приемлю.

Простит по милости Своей?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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