Рупор кремлевской пропаганды: “Лучшие в приграничье”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Документальный цикл"Лучшие в Приграничье".
Сюжет первый: "За Державу обидно..".
Видео на Ютубе ;https://www.youtube.com/watch?v=m3t7QSkYugo
Аннотация:
Курск и курская область сентябрь 2024-го и январь 2025-го года. Интервью с добровольцем спецподразделения АК "БАРС КУРСК" Игорем Амелиным (ЧВК ВАГНЕР) и директором Музея Курской Битвы поискового отряда "Курган", Алексеем Васильевичем Сотниковым.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет