 

Рупор кремлевской пропаганды: “Лучшие в приграничье”

02.03.2025, 21:25, Разное
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Документальный цикл"Лучшие в Приграничье".
Сюжет первый: "За Державу обидно..".

Видео на Ютубе ;https://www.youtube.com/watch?v=m3t7QSkYugo

Аннотация:

Курск и курская область сентябрь 2024-го и январь 2025-го года. Интервью с добровольцем спецподразделения АК "БАРС КУРСК" Игорем Амелиным (ЧВК ВАГНЕР) и директором Музея Курской Битвы поискового отряда "Курган", Алексеем Васильевичем Сотниковым.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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