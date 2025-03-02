Мнение: Россиянам хотят разрешить больше работать, конец зарплатной гонки и снова дефицит айтишников

1. Прямо сейчас дефицит кадров на рынке труда очень велик. Чтобы решить проблему дефицита, правительство собирается разрешить россиянам получать деньги за сверхурочную работу (ссылка). Сейчас Трудовой Кодекс ограничивает переработки 120 часами в год, то есть перерабатывать в среднем по 20 минут в день. Этого мало: некоторые готовы работать значительно больше, ожидая, соответственно, и более высокого заработка в обмен на свой ударный труд.

Если идея дойдёт до Госдумы и будет утверждена, экономика получит эквивалент дополнительных 200 тысяч работников в год.

Готов поспорить на небольшую сумму, что против закона будут КПРФ, Справедливая Россия и прочие защитники «простого народа» (от высоких заработков). В головах у электората этих партий забавным образом переплетаются две идеи: «Россия должна перейти на мобилизационную экономику» и «не позволим подлым капиталистам увеличивать рабочий день». Вам может показаться, что тут явное противоречие: мобилизационная экономика предполагает, что граждане работают с 12 лет, вставая на ящик, чтобы быть вровень со станком, и работают по две смены, по 16 часов в день. Но нет, никакого противоречия. Эти товарищи предполагают, что мобилизационная экономика — это когда государство мобилизует на трудовые подвиги кого-то другого, а не их.

2. Эксперты, опрошенные ЦБ, считают, что в 2025 году в России прекратится «гонка зарплат». Номинальные зарплаты по среднему прогнозу вырастут на 12,5%, однако реальные, за вычетом инфляции – лишь на 3,3%, тогда как в прошлые два года составлял 8,2% и 8,4% (ссылка).

Два года компании боролись с дефицитом кадров путём ускоренного повышения зарплат, попросту «перекупая» сотрудников друг у друга. Однако, по мнению экономистов, деньги на «гонку зарплат» у частного бизнеса заканчиваются: ставки по кредитам слишком высоки на фоне ставки ЦБ 21%, также повысился налог на прибыль с 20% до 25%. В ожидаемом прекращении быстрого роста зарплат эксперты видят и позитивный момент: возможно, несколько снизится инфляция.

Напомню, некоторые наивные души думают, будто высокая ставка ЦБ или не работает, или работает, но в другую сторону — разгоняет цены. Извращённая логика такая: ставка по кредитам высокая, затраты у бизнеса выше, и бизнес вынужден повышать цены, чтобы выжить. Если коротко — к сожалению, у бизнеса нет возможности устанавливать цены самостоятельно, бизнес ставить ровно такие цены, которые покупатели могут осилить. А покупатели, соответственно, при высокой ставке много потратить не могут, у них тоже меньше денег. Поэтому цены идут вниз.

Если хотите подробное объяснение от экономиста, рекомендую видео Александра Скоробогатова, профессора ВШЭ (YouTube).

Возможно, кто-то подумает сейчас, что трудящимся рост зарплат выгоден, так что тормозить потребление ставкой не надо: пусть зарплаты растут. Вынужден разочаровать. Инфляцию не зря называют «налогом на бедных»: если опустить ставку вниз, то зарплаты быстро вырастут в два раза, но радости это не принесёт, так как цены за то же время вырастут уже втрое.

3. Широко обсуждавшийся в России в прошлом году дефицит курьеров или смягчился, или вышел из моды — пишут про это реже, при этом сами курьеры жалуются, что доходы у них уже не так высоки. А вот дефицит айтишников и квалифицированных рабочих никуда не делся – это по-прежнему ключевая проблема на нашем рынке труда (ссылка):

Экономике РФ сегодня требуется ещё порядка 100 тыс. разработчиков программного обеспечения и 40 тыс. молодых специалистов по базам данных и сетям, этот дефицит будет учтен в распределении контрольных цифр приема. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков… <…>

Также он отметил, что дефицит рабочих специальностей составляет порядка 70% от всего дефицита кадров в стране.

Говоря бухгалтерским языком, мы находимся в положении кассового разрыва. Глядя на успехи новых моделей ИИ, я понимаю, что нейросеть, способная заменить квалифицированного программиста в его ежедневной работе над легаси-кодом, рано или поздно выйдет на рынок и станет доступна всем желающим по очень низкой цене. Нюанс в том, что на рынок такая нейросеть выйдет, может быть, в 2028 году, а программистские задачи надо решать прямо сейчас, в 2025.