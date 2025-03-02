Рупор кремлевской пропаганды: СССР нападет на США в рождество 1951 года

Как украинский беженец пугал США советской атомной бомбардировкой

Мы нашли интересный документ (https://t.me/darpaandcia/522?comment=2662) из архивов ЦРУ, датированный 28 ноября 1951 года. Это конфиденциальное письмо от Дж. Эдгара Гувера, директора ФБР, адресованное генералу Уолтеру Беделлу Смиту, директору Центрального разведывательного управления.

В этом письме сообщается, что венгерский беженец, когда находился в лагере для иммигрантов Мюнхен Функ Казерне в Германии, получил информацию от украинского беженца о возможной атомной атаке СССР на США, запланированной на Рождество 1951 года.

Согласно рассказу украинца, советские заводы работали в режиме "тотального военного производства" и планировали изготовить не менее 50 атомных бомб в течение 1951 года — "по одной для каждой столицы 48 штатов". Предполагаемая атака должна была произойти на Рождество, поскольку, по словам украинца, русские традиционно начинают военные действия в христианские праздники.

Еще он сообщил, что местные коммунисты и советские "войска" должны были захватить места производства и хранения атомных бомб в США во время хаоса, вызванного бомбардировкой. Украинец также утверждал, что Советскому Союзу известно о том, что производство атомных бомб находится в руках американских гражданских лиц, и что советские агенты проникли на все соответствующие объекты.

В документе указывается, что украинец принадлежал к партизанскому формированию, которое запрашивало оружие у США и получило отказ. Вероятно, он решил этой информацией отомстить американцам за это и в то же время подтолкнуть их к более активным действиям против СССР.

Так совпало, что СССР в тот период проводил уже третье ядерное испытание, и это серьезно нервировало США, из-за чего они относились крайне серьезно к любой подобной информации из СССР. И в этом деле тоже не обошлось без украинского следа.

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Собственно, попытки развязать ядерную войну со стороны современных бандеровцев мы видим и сейчас.

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Источник: Colonel Cassad

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