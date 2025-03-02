Мнение «аналитика»: О π-це для Украины… Почему теперь все украинцы за Зеленского?

Савик Шустер рассказал, что «исторические» дебаты Зеленского и Трампа он смотрел в компании полковника ВСУ. Тот, не прерывая ужина, следил за происходящим на экране. «Молодец. Он дал отпор, это надо уважать, — произнёс военный, когда шоу закончилось. — Но теперь нам π-ц».

Понимание масштабов грядущего π-ца ещё не пришло к украинцам, и они сплотились вокруг своего президента. Его рейтинг, вероятно, взлетел к уровням трёхлетней давности, когда ненависть к «русским» объединила и украиномовных, и русскоговорящих. Потому что Владимир Зеленский опять поступил не как политик и глава государства, а как «щирий українець». Явил мужество вместо мудрости. И сорвал овации.

Ещё и потому, что его поступок… с точки зрения общественного мнения работает не на мир для истекающей кровью страны, а на украинскую мечту. Мрию. Которая, как я рассказывал здесь, заключается в простом и понятном лозунге «победить и унизить Россию». Причём второе чуть ли не важнее первого: #победа без сопутствующего унижения русских считалась бы не полной.

В украинском дискурсе оно важнее всего уже примерно полвека. Или больше. Во всяком случае, уже для вождей поздней УССР было принципиально , чтобы Киев оказался не просто древнее Москвы, но намного древнее — и потому его «возраст» был псевдонаучно установлен по археологическим раскопкам, тогда как для столицы #СССР датой основания был произвольно установлен год первого летописного упоминания как современного нам топонима. Хотя сейчас археология приводит доказательства, что поселения людей на месте обеих современных столиц появились где-то за 15-16 тыс. лет до н.э. и непрерывно существовали с тех пор. И точно так же советским украинским боссам было важно, чтобы именно «Динамо» (Киев) или «Шахтёр» (Донецк) побеждали в чемпионатах СССР, а потому в эти клубы вливались огромные #деньги. Всё это было отражением идеологии «украинства», по которой именно украинцы, а не «москали» должны считаться истинными наследниками Руси Великой, а следовательно, иметь в ней всю #власть.

С этим багажом #Украина и пришла к периоду кончины СССР, в котором самые одиозные, националистические идеи местных вождей всё же как-то сдерживались доминировавшей коммунистической идеологией. Худо ли, бедно ли, но она декларировала приоритет «классовых» интересов пролетариата над национальными, которые считались селянскими. И за этим следили многочисленные комитеты партийного контроля и вторые секретари по идеологии. С распадом СССР этого барьера не стало. И «украинство» развернулось во всей своей уродливой полноте.

Так, все продвигаемые «новоукраинские» нарративы так или иначе содержали подтекст поквитаться с Россией за «годы унижений». И элемент противопоставления украинцев русским. Скажем, лозунг «Україна – це Європа» с самого начала включал подтекст «…а #Россия — это болота». Или «Азия». Или «Орда». Да и самый первый конструкт «Украина = вторая Франция» тоже подразумевал продолжение «…а Россия — Верхняя Вольта с ракетами». Ну а книга Леонида Кучмы «Украина не Россия» окончательно легитимизировала это противостояние, возведя его в ранг национальной идеологии.

Кстати, вы читали этот опус? Я — таки да. И там чуть ли не в каждой главе красной нитью проходит идея состязания с Россией, где #Украина непременно берёт верх и торжествует над этими «глупыми русскими». И как раз Леонид Кучма первым из современных украинских руководителей отдал приказ стрелять на поражение в российских граждан. А ведь тогда ещё не было ни малейшего повода…

И чем хуже у постсоветской Украины шли дела в экономике, чем больше её граждан ездили на заработки в Россию, тем больше вины за это возлагалось… на Москву и на её «происки». И тем шире продвигались #мысли «поквитаться» с «одвічним ворогом». Причём именно победить и унизить его. Победить разгромно и унизить громко. Пока ещё необязательно военным путём, хотя некоторые горячие головы ещё в начале 2010-х призывали готовиться к тому, что когда в России начнётся «смута», украинское войско должно зайти в историческую Слобожанщину и «вернуть» её силой.

А уж после «Крымской весны» и начала вооружённой борьбы народа Донбасса за отделение от Украины именно военная победа над РФ стала доминирующей идеей в украинском социуме. Как раз по этой причине Киев восемь лет саботировал и срывал Минские соглашения, открывавшие путь к относительно мирной реинтеграции восставших регионов. Узкте рамки «Минска-1» и «Минска-2» не давали ни военной победы, ни унижения России.

Казалось бы, причём тут Владимир #Зеленский, обещавший «встать на колени» перед Владимиром Путиным, лишь бы не доводить дело до войны?

Об этом — в следующей части.

А пока — контрольный вопрос. Хотя бы понятно, что враждебное отношение украинцев к России и русским не с Крыма началось и не #Крым был тому причиной?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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