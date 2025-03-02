 

Опубликованы документы о космических тратах Пентагона на содержание инопланетян в «Зоне 51»

02.03.2025, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Департамент государственной эффективности США опубликовал секретные документы, раскрывающие астрономические суммы, которые Пентагон тратит на содержание инопланетных существ.

Большинство из них, как и предполагалось ранее, размещены на военной базе «Зона 51» в Неваде.

Только в 2023 году расходы на проект «Галактическое гостеприимство» составили $789 млн. На эти деньги закупали специальную еду, оплачивали услуги психологов, строили гигантские террариумы, а также арендовали отели в звёздной системе Альфа Центавра для отпусков «особо требовательных» гостей.

– Теперь налогоплательщики видят, куда уходят наши деньги, – заявил замглавы департамента Стивен Баркли. – Мы могли бы построить тысячи больниц, школ и домов культуры, но вместо этого кормим пришельцев и обучаем их играть в гольф.

В Пентагоне отказались комментировать ситуацию, сославшись на секретность темы и её важность для национальной безопасности США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03 / Навигационный брелок Loki-Nav от EckDesign — мультитул современного Робинзона

02.03 / Организация «Квиры за Палестину» назвала «геноцидом» идею администрации США выслать её активистов в Палестину

02.03 / Научный сотрудник приговорён к 10 годам лишения свободы за точные астропрогнозы

02.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Они были практически в слезах…

02.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Рекомендации RUSI по ведению войны против России

02.03 / Шведский энтузиаст собирает музыкальную машину, вдохновляясь идеями да Винчи

02.03 / Лукашенко пригрозил национализировать Wildberries, если он будет продавать молоко и курятину втридорога

02.03 / «На кой чёрт тебе деньги в раю? Отдай на армию» – Зеленский поговорил с папой Франциском

02.03 / Мнение «аналитика»: О трёх главных итогах этих трёх лет… Россия добилась СВОего?

02.03 / Мнение «аналитика»: О самом мощном ударе по США за всю историю… Теперь Трамп сдастся?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика