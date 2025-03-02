Опубликованы документы о космических тратах Пентагона на содержание инопланетян в «Зоне 51»

Департамент государственной эффективности США опубликовал секретные документы, раскрывающие астрономические суммы, которые Пентагон тратит на содержание инопланетных существ.

Большинство из них, как и предполагалось ранее, размещены на военной базе «Зона 51» в Неваде.

Только в 2023 году расходы на проект «Галактическое гостеприимство» составили $789 млн. На эти деньги закупали специальную еду, оплачивали услуги психологов, строили гигантские террариумы, а также арендовали отели в звёздной системе Альфа Центавра для отпусков «особо требовательных» гостей.

– Теперь налогоплательщики видят, куда уходят наши деньги, – заявил замглавы департамента Стивен Баркли. – Мы могли бы построить тысячи больниц, школ и домов культуры, но вместо этого кормим пришельцев и обучаем их играть в гольф.

В Пентагоне отказались комментировать ситуацию, сославшись на секретность темы и её важность для национальной безопасности США.

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