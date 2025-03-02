 

В Германии запретили в одежде посещать нудистские пляжи

02.03.2025, 16:55, Новости дня
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Пляжные инспекторы в немецком городе Росток, расположенном на Балтийском море, теперь имеют право запрещать людям носить одежду на нудистских пляжах.

Новое правило было введено после того, как городские власти получили множество жалоб от людей, которые столкнулись с дискриминацией на нудистских пляжах, пишет CNN.

По словам Морица Науманна из компании Rostock Tourism, цель правила не в том, чтобы заставить людей раздеваться на нудистских пляжах, а в том, чтобы гарантировать, что те, кто желает это сделать, смогут спокойно насладиться процессом, не опасаясь осуждающих взглядов проходящих туристов. Оно предназначено исключительно для разрешения конфликтных ситуаций.

В Ростоке протяженность пляжей составляет около 15 километров, которые разделены на зоны для нудистов, смешанные и для людей в одежде, что позволяет удовлетворить потребности всех отдыхающих, даже если их предпочтения не совпадают с основной категорией. Однако в последние годы число людей, практикующих натуризм в Германии, сокращается, и количество нудистских пляжей уменьшилось с 37 до 27 участков, согласно заявлению городских властей.


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