Навигационный брелок Loki-Nav от EckDesign — мультитул современного Робинзона

Основная идея мультитула Loki-Nav — совместить в одной походной принадлежности несколько функций, необходимых для выживания в экстремальной ситуации. Здесь есть и компас, и сигнальное зеркальце, и увеличительное стекло, и терка для трута. Производитель, компания из Гонконга EckDesign уже выставила свое детище на Kickstarter.

Loki-Nav изготовлен в виде брелока. Корпус водонепроницаем в соответствии со стандартом IPX8, что предполагает нахождение его на глубине до 1 метра в течение получаса.

Над компасом установлено стекло с 12-кратным увеличением, которое можно использовать как для изучения мелких предметов и чтения мелкого шрифта — так и для розжига костра. При этом его можно настроить на определенный угол фокусировки и не держать лупу в руках в ожидании появления огня.

Компас и лупа защищены откидной крышечкой с шероховатой поверхностью, которую можно использовать в качестве терки для получения трута при разведении костра, а внутреннюю зеркальная поверхность — для подачи сигналов спасателям и в качестве обычного зеркала.

Loki-Nav выпускается в двух версиях — титановой (матовый цвет) и алюминиевой (зеленый, синий и черный цвет) весом 48 и 30 грамм. В случае успеха рекламной кампании на Kickstarter их можно будет приобрести соответственно за $59 и $39. В дальнейшем эти цены увеличатся на $30.

Источник — EckDesign