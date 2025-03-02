 

Организация «Квиры за Палестину» назвала «геноцидом» идею администрации США выслать её активистов в Палестину

02.03.2025, 15:33, Разное
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Американские студенческие организации «Квиры за Палестину» и «ЛГБТК-крыло ХАМАС» отреагировали на недавнее интервью советника президента США Ричарда Блюменталя, в котором он предложил выслать активистов подобных объединений непосредственно в Государство Палестина.

По мнению студентов, это «попытка геноцида и неприкрытое желание физического устранения антифашистов». Замглавы движения «Квиры за Палестину» Роуз Халид назвала Блюменталя «агентом мирового сионизма» и заявила, что он не может не осознавать последствий своих слов.

– Мирные палестинцы ожесточены в условиях постоянных атак Израиля и пока не имели возможности изучить последние достижения гендерной науки, поэтому идея Блюменталя – это попытка геноцида. Это именно геноцид, апартеид, дискриминация, сегрегация и флуоресценция, – сказала студентка.

В Белом доме уже заверили, что не собираются предпринимать подобные меры, поскольку Конституция запрещает высылать граждан США куда бы то ни было, однако студентов такое объяснение не устроило.

– Господа сионо-фашисты из Белого дома поскупились на хорошие очки? Где они увидели среди нас граждан США? – возмутились активисты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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