Генштаб ВСУ – сбиты 63 из 79 российских беспилотников, в результате атаки причинен ущерб

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 2 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 79 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 63 беспилотника, запущенных российскими военными. Еще 16 “шахедов” были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Хмельницкой, Харьковской, Сумской и Запорожской областях.