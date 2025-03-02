 

Научный сотрудник приговорён к 10 годам лишения свободы за точные астропрогнозы

02.03.2025, 13:33, Разное
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В подмосковном Королёве завершилось судебное разбирательство в отношении младшего научного сотрудника НИИ космических систем Вадима Сидорова.

В ходе следствия установлено, что Сидоров в течение двух лет вел активную деятельность по составлению и публикации гороскопов в своём Telegram-канале.

Благодаря сложным математическим расчётам и анализу данных о движении планет, ему удалось выявить закономерности, которые позволяли предсказывать события в жизни людей с удивительной точностью. Подписчики канала утверждали, что благодаря гороскопам Сидорова они выигрывали в лотерею, находили любовь, получали повышения на работе и избегали неприятностей. Однако деятельность астролога-учёного привлекла внимание правоохранительных органов. Жалобу на прогнозиста подала активистка Союза кибербезопасности, Галина Блюдина, заявившая, что его прогнозы «подрывают основы трудовой морали и создают иллюзию лёгкого обогащения».

В ходе судебного процесса прокурор заявил: «Гороскопы Сидорова не только способствовали необоснованному обогащению широкого круга лиц, но и создавали опасное представление о том, что можно достичь успеха без труда, просто следуя воле небесных тел. Это угрожает стабильности общества и подрывает доверие к государственным институтам».

Вадим Сидоров был приговорён к 10 годам лишения свободы строгого режима с запретом вести любую деятельность в интернете.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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