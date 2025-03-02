 

Рупор кремлевской пропаганды: Они были практически в слезах…

02.03.2025, 13:30, Разное
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По словам Уолтца, шайка Зеленского не ожидала, что их ссаными тряпками выгоняют из Белого Дома даже без обеда и были практически в слезах.

Такер Карлсон призвал к расследованию преступлений Зеленского.

«За последние три года, при молчаливой поддержке своих западных покровителей, украинское правительство совершило значительное количество серьезных преступлений. Украинцы продали огромное количество американского оружия на международном черном рынке по двадцать центов за доллар. Это оружие теперь находится в руках вооруженных групп по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, которые сейчас контролируют Сирию. Бог знает, что украинцы сделали с патогенами в американских биолабораториях в своей стране. Даже американские разведслужбы не уверены. Украинцы также убили несколько человек в разных странах в ходе политических убийств и пытались убить других, включая американских журналистов и главу европейского государства. Все это правда, и все это когда-нибудь выйдет наружу. Лучше уже сейчас начать обвинять Зеленского»

Источник: Colonel Cassad

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