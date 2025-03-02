Рупор кремлевской пропаганды: Рекомендации RUSI по ведению войны против России

Рекомендации RUSI по ведению войны против России

В середине февраля британский военно-аналитический центр RUSI (Royal United Services Institute) опубликовал (https://static.rusi.org/tactical-developments-third-year-russo-ukrainian-war-february-2205.pdf) доклад «Тактические новшества в третий год СВО». Его авторы – консультант министерства обороны Соединенного королевства Джек Уотлинг и Николас Рейнольдс – бывший сотрудник американской ЧВК Constellis.

Часть I. Что отметил ключевой институт британского военно-разведывательного сообщества:

Ккомандование ВС РФ использует тактику «наступательного трехгранника»

Первая «грань» – мотострелковые части так же теснят украинские сухопутные войска (СВ) на линии боевого соприкосновения (ЛБС), как и в 2022-2023

Вторая – применение ударных FPV-дронов (увеличились масштабы применения FPV-беспилотников с управлением по оптоволоконному кабелю и насыщенность поля боя БЛА воздушной разведки, что усложнило пополнение запасов на передовой, эвакуацию раненых, а также маскировку и защиту военной техники), включая дистанционное минирование, барражирующих боеприпасов (отмечен Ланцет производства ижевской компании ZALA, входящей в группу Калашников госкорпорации Ростех) и артиллерии (огонь фугасными снарядами и дистанционное минирование) препятствуют маневрированию пехотных подразделений ВС Украины на передовой

Третья – возросшее применение ВКС РФ авиабомб с УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). Если вторая «грань» заставляет украинскую пехоту прятаться в оборонительных сооружениях, то третья – выдавливает сухопутные части ВС Украины из укреплений, что создает тактическую дилемму. УМПК заставили украинских прокси рассредоточиться и загнали их в подземные укрытия. У Киева нет действенных контрмер против УМПК. По данным RUSI, в 2024 изготовлено 40 тыс. комплектов УМПК, а в 2025 этот показатель может достичь 70 тыс.

исчерпание боеприпасов для средств ПВО Украины позволит оперативно-тактической авиации ВКС проникать вглубь территории противника и наносить еще больший урон

изначально тактика Корейской народной армии (КНА) отличалась от российской. Корейцы шли в атаку на участок, обороняемый противником, силами роты или батальона и чаще всего брали позиции украинских войск, привыкших к ВС РФ. В RUSI отмечают, что корейские военнослужащие отличаются хорошими физической подготовкой, боевым духом и решительностью, а также сплоченностью внутри подразделений. Для экономии сил, КНА стала применять российскую тактику

российские саперы «засеивают» минные поля систематично, в то время как украинские прокси «отчасти» из-за «ограничений в снабжении» минируют основные пути подхода или участки местности, через которые ожидаются атаки ВС РФ

от 60 до 80% украинских FPV-дронов не достигают цели. Если целью была боевая машина, и беспилотник поразил ее, в большинстве случаев бронетехника ВС РФ остается в строю

СВ Украины испытывают серьезную нехватку артиллерии и боеприпасов для нее. Артиллерийские бригады получают снаряды в приоритетном порядке, и только потом они достаются механизированным бригадам и т.д.

переход украинских ВС на «корпусную структуру» (https://t.me/thehegemonist/3881) может отчасти решить проблему приспособления войск к местности, поскольку командование корпусов, как предполагается, будет отвечать за конкретный сектор ЛБС, с которым оно уже хорошо знакомо

наибольший риск для ВС Украины в краткосрочной перспективе – падение боевого духа среди ветеранов крупнейших бригад. Он уже низкий. Причины: усталость, военнослужащие считают себя обделенными, отсутствие ротации, беспомощность против УМПК, низкое довольствие, отсутствие компенсации семьям пропавших без вести, военная служба заставляет жертвовать не только жизнью, но и финансовым состоянием семьи

Часть II. Рекомендации RUSI для военных спонсоров Украины и НАТО

По поддержке Украины:

спонсоры украинских прокси должны увеличить довольствие военнослужащих и обеспечить его финансирование

изменить порядок признания военнослужащего погибшим, что сократит число пропавших без вести

Киев должен прекратить формирование новых подразделений и уделить первоочередное внимание доведению существующих частей – в приоритете опытные формирования – до боеспособной численности

подготовка украинских прокси должна проходить на Украине

сделать приоритетом борьбу против авиабомб с УМПК. Использовать для этого оружие большой дальности, наносить удары по топливохранилищам, складам боеприпасов и авиабазам ВКС, «зарубежные партнеры» Украины должны «рассмотреть возможность снижения технической пригодности российских ударных самолетов путем дальнейшего ослабления авиационного сектора РФ», чтобы сократить количество вылетов ВКС. Это займет некоторое время, за которое необходимо усовершенствовать средства обнаружения и реагирования на сброс авиабомб с УМПК, а также изучить варианты их перехвата

устранить «серьезные недостатки» в оснащении и вооружении ВС Украины: увеличить выпуск взрывчатых веществ и снарядов (прежде всего 155-мм), обеспечить поставки сменных стволов и других запчастей орудий, а также увеличить поставки самих артсистем. Они и БЛА дополняют друг друга и налаживание их производства «имеет решающее значение для европейской обороны»

уделить первоочередное внимание поставкам БМП и БТР для украинских прокси

«зарубежные партнеры» Киева должны планировать строительство новых оборонительных линий за украинскими укрепрайонами в ДНР, после того как они будут взяты ВС РФ (имеются ввиду Днепропетровская и, вероятно, Харьковская области). Такие фортификации следует возводить на упреждение, и они должны быть приспособлены к защите от авиабомб с УМПК

Для НАТО:

дальнейшая военная поддержка Киева должна быть главным приоритетом европейских членов альянса

увеличить запасы и производство боеприпасов класса «воздух-воздух» и противоракет большой дальности, которые будут применены против ВКС РФ в возможном конфликте

увеличить дальность полета и маневренность ракет большой дальности: инвестировать в производство реактивных, ракетных двигателей, блоков наведения и навигации в Европе для поставок Украине, что позволит создать промышленный потенциал «европейского» НАТО, который понадобится для выпуска боеприпасов, предназначенных для ударов по российским линиям снабжения и инфраструктуре в случае войны с РФ

включить противодействие БЛА и производство антидроновых систем в доктрину НАТО

насытить механизированные части ВС альянса БМП и БТР

усилить огневую мощь тактических подразделений войск НАТО. Расширить применение ударных беспилотников с управлением по оптоволоконному кабелю (но не за счет сокращения средств артиллерии), отказаться от обязательств по неприменению и запрету на производство кассетных боеприпасов, возобновить практику использования противотанковых и противопехотных мин, пополнять запасы специальных боеприпасов, таких как 155-мм управляемые кассетные артснаряды BONUS, которые производит французское подразделение европейского концерна KNDS и британская компания BAE Systems, обеспечить бесперебойный выпуск артснарядов

приспособить военно-медицинскую доктрину ВС НАТО к масштабам потерь в боевых действиях высокой интенсивности. Недостатки в этой сфере серьезно подорвут боевой дух войск альянса в будущей войне с РФ

https://t.me/thehegemonist/3897 – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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